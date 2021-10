La CEO de Spanx sorprende a sus empleados con un inesperado regalo

Con su mochila de la suerte en uno de los hombros y rodeada de globos rojos, rosas y blancos, Sara Blakely no puede contener la emoción de lo que está pasando. Se mueve de un lado al otro, se acomoda y le cuenta a sus empleados que cuando arrancó con Spanx escribió en su cuaderno un único objetivo: “Algún día esta compañía valdrá 20 millones de dólares” y agregó: “Todo el mundo se río de mí, pero yo realmente creí en eso”.

Mientras que el incidente que dio el empujón a Sara para crear Spanx sucedió en 1998, recién dos años más tarde encontró una fábrica que se animara a producir en masa su producto y, ese mismo año, realizó su primera venta al por mayor. Hoy, tras 23 años en el mercado, la CEO y fundadora anunció la venta y la asociación con Blackstone ¿Qué hizo para celebrarlo? Le regaló a cada uno de sus empleados dos pasajes de avión en primera clase y 10.000 dólares para gastar en el viaje.

El recorrido de Spanx no solo es súper conocido, sino que tiene algunos elementos en común con el nacimiento de otras grandes empresas. Es que Sara vio la oportunidad a partir de una necesidad propia: se estaba preparando para una fiesta cuando se dio cuenta de que no tenía la ropa interior para usar el pantalón blanco que quería. Entonces, agarró tijeras y cortó una medibachas, y así salió.

Iniciando su producción masiva en 2000, ese mismo año Oprah Winfrey sumó su producto en la reconocida lista de “Oprah’s Favorite Things” (Edición 2000), lo que le permitió dar un increíble salto de calidad en sus ventas. Trabajando muchísimo en que su portfolio creciera, el mundo de las celebrities rápidamente se enamoró Spanx y empezaron a usarlo y promocionarlo. 12 años después de su primera creación, Sara fue tapa de Forbes como la mujer billonaria ‘self made’ más joven.

Sumando nuevos productos (para hombres, diferentes ocasiones, para embarazadas, etc), Spanx no solo es la historia de un emprendimiento exitoso, sino también de una líder con una visión clara, muchísima fuerza de trabajo y gran capacidad de trabajo en equipo.

“Ser auténtico. Ser amble. Brindar productos de excelencia a las mujeres. Liderar con intuición”, así resume el liderazgo Sara en el video que publicó en redes. Tres claves que conforman parte de su filosofía de trabajo y que también inspiran sus tres reglas de oro para emprender y ser un bien líder:

“Y lo hizo posible, no por su talento o habilidad, sino porque lo hizo. No escuchó lo que los demás pensaban, no esperó el momento perfecto, no prestó atención a las probabilidades en su contra, no dejó que los “no” la detuvieran, no lo hizo. Deja que su falta de experiencia la frene, no puso excusas, se arriesgó, se eligió a sí misma, lo hizo a su manera... lo hizo y tú también puedes. Fin de la historia” - Sara Blakely