La China Suárez y Santiago Celli estrenaron “El Juego del Amor”: mirá el video de la canción

La China Suárez y Santiago Celli estrenaron “El Juego del Amor”, una canción producida por Ale Sergi y Cachorro López.

La unión de ambos artistas nació a principios de este año cuando se encontraron para trabajar juntos en el proyecto musical de La China.

En medio de ese proceso, surgió la idea de grabar esta canción, que había quedado fuera del flamante álbum “atte. Celli”. El single combina el sonido de guitarra española (a cargo de Diego Mema) con una producción moderna sobre un pulso dancehall, y da cuenta de la maduración estética y autoral de Celli.

El video, en blanco y negro, dirigido por Niko Sedano; narra una historia dentro un entorno apocalíptico.

La China, en su lanzamiento junto a Celli dijo: “Venía escuchando a Santi hace un tiempito. Luego me enteré de que, además de cantar, escribía, componía y producía asique dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”. Contó, también: “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos…”

Celli habló acerca de la canción y de su vínculo con La China. “Con La China nos conocimos para trabajar en sus canciones y fue todo muy fluido. Me contagió automáticamente su entusiasmo por hacer música y el deseo de expresarse por este medio con absoluta honestidad”. Y agregó: “A raíz de esto surgió la idea de colaborar en “El juego del amor”, un tema que había quedado fuera de mi último disco porque tiene un estilo diferente y que, con su participación, terminó de cobrar sentido.”

Este sábado 23 de abril Celli presentará oficialmente su disco “atte. Celli” en Niceto Club y, como parte del show, tocará por primera vez esta nueva canción en vivo.

La China regresa a la música y da comienzo a su carrera solista, adelantando el mood de sus próximos lanzamientos.