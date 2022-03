La historia de Jada Pinkett Smith: un camino de sanación y aceptación de la alopecia

Jada Pinkett es una reconocida actriz, productora, directora y empresaria estadounidense. Inició su carrera desde muy joven con su participación en la serie de comedia True Colors y saltó a la fama al interpretar a Niobe en The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. La actriz también protagonizó otras películas taquilleras como El profesor chiflado, Scream 2 y Ali, film que realizó junto a su esposo Will Smith.

Sin embargo pese a su trayectoria Jada Pinkett Smith es tendencia tras la ceremonia de los Premios Oscar 2022 por su militancia en contra de la violencia que sufren las personas por no cumplir cierto estereotipo de belleza.

Fue en 2018, en Red Table Talk (el programa de entrevistas del que era presentadora), que Jada habló por primera vez sobre la alopecia, una enfermedad por la que el sistema inmune del cuerpo ataca “por error” a sus propias células, en este caso, a los folículos capilares, lo que provoca la calvicie. Allí comenzó su camino de aceptación y mostrar su cuerpo se volvió una revolución.

Pinkett dejó de cubrir su cabeza con turbantes y en julio de 2021 sacó a relucir su cabeza completamente rapada para visibilizar su enfermedad y darle luz al sufrimiento de tantas personas que se enfrentan a una mayor presión social por no coincidir con los moldes de belleza impuestos.

No fue un camino fácil. Tres años pasaron desde que habló por primera vez sobre su problema de alopecia hasta que decidió mostrar su cabeza rapada. Mientras lidiaba con el impacto emocional de su enfermedad la industria, los medios de comunicación y usuarios en redes sociales ponían el foco en su cuerpo y solo le preguntaban qué le pasaba o por qué llevaba el pelo así.

Finalmente fue también en Red Table Talk que reveló cómo logró amigarse con su cuerpo y aprendió a habitarlo: miró su calvicie desde otra perspectiva, entendió que no padecía ninguna enfermedad de gravedad y consiguió tranquilizarse.

“La gente está aquí con cáncer, con niños enfermos... veo que el poder superior toma cosas todos los días y si el poder superior quiere quitarme el pelo. ¿Eso es todo? Dios, ¿quieres mi cabello?... Cuando lo miré desde esa perspectiva, me tranquilicé”, contó Jada.

Antes se sentía una reina cuando su cabeza estaba cubierta por algún accesorio como envuelto en un pañuelo; ahora se pasea empoderada con su cabeza totalmente rapada, porque existen muchos tipos de cuerpos y de belleza.

Sin embargo, episodios como los de anoche, con una “humorada” sobre su calvicie, demuestran que aún queda mucho por deconstruir.