La influencer del body positive Agus Cabaleiro desafía: “Ya no tengo calor ni vergüenza”

A Agus Cabaleiro ella se la ve caminando con sus rulos al viento, musculosa blanca al cuerpo, lentes de sol, calza corta, zapatos blancos. En el video de TikTok se oye una música sexy y hay un texto sobreimpreso: “¿Salir tapadísima y tener mucho calor o salir en short y musculosa y estar incómoda por mostrar las piernas, los brazos, la panza?

La activista e influencer del body positive, creadora de onlinemami le cuenta a OHLALÁ! que hizo el posteo ayer, en plena ciudad sofocante, porque se hartó de tener tanto calor. “Tengo calor, pero no tanto. Y vergüenza tampoco. Ya no tengo calor ni vergüenza”, sería el título, bromea del otro lado del teléfono. El calor superaba los 41 grados, la luz e internet estaban cortados en plena Capital.

Con ella conversamos sobre el impacto que causan las recomendaciones de expertos de salir con poca ropa, en musculosa, de blanco, con shorts, que contrastan con el estigma (y la vergüenza) que carga la mayoría de las personas gordas. No hace mucho se empezó a poner en palabras, se habla de gordofobia como el rechazo y la discriminación hacia personas con cuerpos no hegemónicos.

Agus Cabaleiro es modelo; en esta foto está lista para desfilar Instagram Agus Cabaleiro

“Militante del amor propio”, como se define Agus, también es modelo y autora de Te lo digo por tu bien: sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad (Editorial Montena).

-¿Cómo recibís las recomendaciones de andar con poca ropa frente a la ola de calor?

-A los cuerpos gordos siempre se nos enseña que nos tenemos que tapar. Con la excusa de disimular, estilizar, de hacer más chiquita, lo que sea. Nos enseñan que nos tenemos que tapar porque nadie nos quiere ver, porque tenemos que pasar desapercibidos. Y taparnos para pasar desapercibidos, para que parezca que ocupamos menos espacio del que ocupamos, muchas veces significa ponerte una túnica enooorme, o ponerte un jean largo o ponerte remera con mangas o algo negro. Y en el verano eso es fatal, porque te morís de calor. Y la pasás mal en serio.

Hoy hace 500 grados a la sombra en plena ola de calor y salís con ropa de verano y tenés calor. Imaginate cuando salís con ropa que no es acorde. Entonces se vuelve un problema bastante complicado porque cuando te quedás con ropa más tapada, casi de invierno, te morís de calor y cuando te destapás para no morir de calor te morís un poco de vergüenza. Porque la gente te mira en la calle y te dice cosas y opina que no deberías estar usando eso.

Agus Cabaleiro dice que las personas gordas toda su vida conviven con el estigma. "La gente siempre tiene ganas de opinar, de decir cosas", agrega. Instagram Agus Cabaleiro

-¿Cómo superás vos el miedo al qué dirán? Ví que subiste un video en Instagram, estás en malla y decís: “Nunca paso veranos escondiendo mi cuerpo”

-Siento que es algo que todavía me pesa. Es algo con el que todas las personas gordas vamos a tener que convivir el resto de nuestras vidas, porque la gente siempre tiene ganas de opinar, de decir cosas.

Yo particularmente entendí que la belleza es cien por ciento subjetiva y tiene mucho que ver con la cultura y con el momento de la historia y el lugar geográfico en el cual estemos. Entonces no es que soy fea y alguien es lindo, sino que en este contexto lo soy. Y si lo soy solamente en este contexto significa que la belleza es literalmente nada, no tiene ningún tipo de valor porque todo puede ser bello. Porque si algo es lindo en un lado y feo en otro entonces, ¿qué es la belleza? No es algo absoluto.

Agus recomienda que, si no estás tan cómoda con tu cuerpo, podés jugar a mostrar una parte y no otra, como para no sentirte tan expuesta.

-¿Qué le dirías a una mujer que no se anima a salir con su cuerpo tan expuesto? Digo mujeres porque a los hombres no sé si les ocurre…

-Es un trabajo muy interno que tiene que hacer cada persona. A los varones también les pasa, aunque obviamente menos, porque la gordofobia tiene que ver mucho con el patriarcado y las mujeres siempre estamos más en tela de juicio, de cómo nos vemos y siempre de nosotras se puede opinar y cuando sos gorda mucho más. Igual cuando sos un varón gordo o una identidad masculina te pasa.

Les diría que encuentren pequeños mecanismos para sentirse cómodes consigo mismes. Si no te gustan ni tus piernas, ni tus brazos, ni tu panza, ni nada no salgas con muy poca ropa. Encontrá quizá ropa no tan descubierta, pero con colores claros. O jugá con mostrar una cosa y no otra, como para no sentirte tan expuesta.

Agus reconoce que el feminismo colaboró para que las nuevas generaciones tengan menos prejuicios con el cuerpo

-¿Las generaciones de hoy tienen menos prejuicio con su cuerpo?

-Las nuevas generaciones tienen menos prejuicios en general. Tiene que ver mucho con la llegada del feminismo al mainstream. Todas somos feministas. Sin embargo, el feminismo no dio nunca mucho lugar a los cuerpos gordos, porque para la teoría feminista todo es un poco lo mismo, todo tiene que ver con el patriarcado. Cuando en realidad hay toda otra cuestión que tiene que ver con la gordofobia: no es lo mismo tener pelos o no tener tetas que ser gorda. Porque hay todo un sistema que te oprime y no es solamente la presión social de la belleza. Pero obviamente el feminismo tuvo mucho que ver para bien.