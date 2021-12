La insólita historia de un hombre en Estados Unidos que fue demandado por sus vecinos por querer celebrar la Navidad

A pesar de que en Argentina nuestras celebraciones navideñas tienen mucho más de pileta, verano y una gastronomía que no coincide con la temperatura del 24 a la noche; también es verdad que tenemos esta idea cinematográfica en donde Navidad significa nieve, invierno y untuosas decoraciones de luces. Es que, aquella fotografía anglosajona está tan interiorizada en nosotros que hasta resulta difícil separarnos de dicha imagen.

Pero no todo es felicidad y armonía alrededor de una fecha que es tan especial para muchas personas y así lo vivió Jeremy Morgan cuando la justicia norteamericana le prohibió celebrar la Navidad.

Foto gentileza de AppleTv+

Quizá fue un poco mucho

Jeremy Morris solo tiene recuerdos hermosos alrededor de la Navidad: desde la felicidad infantil de ayudar con la decoración de su hogar de la infancia hasta ver cómo su papá instalaba diferentes juegos de luces en el frente de su casa. Cristiano devoto, después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Liberty en Virginia y empezar su familia junto a su esposa Kristy Morris; decidió que haría todo lo posible por seguir creando buenos recuerdos alrededor de una de sus festividades favoritas.

Guardando juegos de luces y decoraciones por más de cinco años, empezó a planificar todo un evento navideño que también tendría su costado solidario: recaudaría fondos para organizaciones locales que dan apoyo a niños con cáncer. Pero -a medida que la organización avanzaba- el evento también crecía y se terminó convirtiendo en un festival de ocho días, con miles de personas, coros, un camello, colas de autos y cientos de luces.

La intervención de la justicia

Después de recaudar muchísimo dinero y considerar su idea un éxito absoluto, Jeremy tomó esto como la señal de que debía seguir organizando este tipo de festivales navideños. Frente al hecho de que sus planes requería de permisos que el propio Gobierno le denegó, la solución de Morris fue mudar su festival a una casa que alquiló en el tranquilo barrio de Hayden. Asegurándose de no violar ninguno de los puntos dentro del acuerdo de la “Asociación de Propietarios de Viviendas” y así nadie frustrara sus planes, los residentes empezaron que organizarse para oponerse a que esta celebración para no repetir la experiencia ya que consideraban que -sin dudas- no respetaba muchas de las condiciones diseñadas para proteger el vecindario.

Así fue como en 2015 Jeremy recibió una carta sobre las reglas del área con respecto a la iluminación, el sonido, el tráfico y los usos de la propiedad, que sostenía que no podía organizarse ningún tipo de espectáculos. En esta instancia es que la batalla legal inició y, tanto vecinos como el propio organizador, pusieron todas sus herramientas en función de lograr su objetivo ¿El resultado? Como el propio Jeremy dice en el trailer del documental: “Soy el único norteamericano, quizá la única persona en el mundo, que tiene prohibido -por la Corte Federal- decorar su hogar para Navidad”.

Foto gentileza de AppleTV+

¿Cancelamos Navidad?

Ya disponible en AppleTv+, “Twas the Fight Before Christmas” es el último documental de Becky Read en el cual, la directora británica, buscó conocer más sobre esta insólita historia y, además, dar voz a los vecinos que iniciaron medidas legales contra Jeremy Morris.