La luna negra del zodíaco: ¿qué es Lilith y cómo sacar provecho de los tesoros que esconde?

Astrológicamente Lilith es el punto en el que la Luna está más lejos de la Tierra. Es decir: la órbita del satélite -como todas las órbitas- es elíptica y por ende tiene una parte que está más cerca de la Tierra y una parte que está más alejada. Lilith es el punto en el que la distancia de la Luna con la Tierra es la máxima. En ese punto de apogeo lunar, la Luna orbita alrededor de la Tierra mucho más lento y la fuerza de atracción terrestre es la máxima, evitando así que se aleje flotando en el espacio.

Ese “sacudón” que nos pone devuelta en órbita permite que irrumpan brutalmente y desde nuestro inconsciente, emociones que estaban ocultas, reprimidas, negadas. Todo aquello que rechazamos de nosotros por miedo al qué dirán, por querer encajar en la norma; deseos juzgados por la cultura o la tradición. Todo esto generó que, dicho clima energético, llevara a asociar a Lilith con actos de rebeldía, con ciertos impulsos o sentimientos fuera de la norma, considerados incorrectos, oscuros. De ahí su nombre Lilith o luna negra, así como su mala fama.

Si bien es cierto que se trata de un aspecto salvaje y que despierta nuestro lado animal que estaba dormido, Lilith también esconde un gran tesoro y para descubrirlo hay que trabajarlo. Hay que atender ese lado negado y echar luz, para sacar provecho.

“Para aprovechar su energía hay que buscarle el talento. Planetas, asteroides o puntos astrales, toda función tiene su talento y tiene su detrimento. El detrimento de la luna negra es una luna resentida, enojada. Es como ver a un chiquito pateando por la calle enojado sin poder canalizar”, nos definió la astróloga Analía Morana y sumí: “Pero también la luna negra tiene talentos y una vez que la incorporás, que aceptás los talentos que cada uno de nosotros tiene con su luna negra, podés conectar. Hay que aceptar la parte salvaje que cada uno de nosotros tiene y volcarla para el bien común. Cuando uno puede encontrar el talento de cada una de las energías que tiene en su carta natal puede crecer, evolucionar y hacerle el bien al otro”.

Un mito para entender un poco más a Lilith

La historia cuenta que en el Edén Adán quiere tener sexo con Lilith y le propone que ella esté acostada y él encima. Ella le dice que no y propone otra manera de hacerlo. Adán intenta someterla y entonces Lilith pronuncia el nombre de Dios (impronunciable en la mitología tanto judía como árabe o musulmana) y sale del Paraíso. Se va a vivir al mar Rojo que era donde habitaban todos los demonios y de ella nacen los Lilim, que son todos demonios. En ese momento, vienen 3 ángeles de Dios a decirle que tenía que regresar al Paraíso, que la querían allí y Lilith se niega. Dios la castiga matando 100 hijos (demonios) de ella por día. Eso despierta la ira de Lilith y ella para vengarse comienza a matar a la gente de Dios y este último no consigue contener la ira de Lilith. Cuando Dios devuelve a la vida a los demonios, es que Lilith deja de matar a los primeros hijos.

De ahí que en la carta natal la luna negra representa, tanto para mujeres como para hombres, el aspecto salvaje de lo femenino que fue exiliado de nuestra consciencia porque la heteronorma prohíbe. La mujer que siempre fue aceptada como el sexo débil, reprimida, controlada, cuidada, de pronto ya no se calla más e irrumpe con fuerza, como una erupción volcánica, dejando en evidencia una versión nuestra que escapa a cualquiera de nuestras normas, patrones o autoimagen que tengamos de nosotros mismos.

Hace días se viene observando en el cielo que Marte, transitando por Sagitario, está perfeccionando su oposición a Lilith en Géminis. “Con este evento que está ocurriendo en el cielo y que se perfecciona el 9 de enero cuando lleguen al grado 19 de Géminis/Sagitario, y conformarán un dibujo en el cielo que se llama T cuadrada ya no nos callamos más los abusos, la falta de respeto, la falta de respeto a nuestro planeta tierra, al medio ambiente”, profundizó la creadora de @izar.astro.

“Marte en nuestra Carta Natal. Es el que activa, ejecuta, pone en acción. Es quien pelea impulsivamente y tiene mucho que ver con el modo masculino que todos llevamos dentro. El guerrero del Cielo. Quien nos ayuda a ejecutar nuestras propias batallas según el signo en que esté y sus aspectos con otros planetas”, continuó la especialista.

Lilith, ese enfado mudo, oscuro, casi prohibido que todos llevamos dentro en Géminis significa comunicación, vincularse, diversificarse. Es decir todo lo que no se debe. Según expresó Analía Morana este clima astrológico se mantendrá durante 15 o 20 días más y “hay que ver la carta natal de cada persona para saber cómo impacta” pero colectivamente Lilith en Géminis significa que vamos a sentir “rebeldías e injusticia”. La astróloga puntualizó: “Es evidente que ya no nos callamos más ante aquello que está arcaico, que no queremos más”. “Este impulso es no callar más injusticias porque Lilith fue víctima de una gran injusticia”, concluyó Ana.