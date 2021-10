La nueva luna en Libra. Qué significa y por qué es un momento ideal pasar de la palabra a la acción

En esta luna nueva, bajo el sol en Libra, el foco está en lo vincular, en el complemento: companeros, amigos, parejas, socios. Cómo me veo, cómo deseo y con quién quiero canalizar mi energía de a dos. Sabernos hacedores de nuestros vínculos y también hacernos cargo del cauce y la dirección de estas relaciones nos permite comprender que no hay “por tu culpa todo esta mal”, tampoco a la inversa. Somos constructores del “nosotros”. El equilibrio de la relación es una conformación diaria de detalles y de compromiso de ambas partes.

Con Plutón en cuadratura con Mercurio retrogrado, puede suceder que algunos trapitos sucios salgan a la luz, como por ejemplo manejo erróneo del poder, manipulaciones, secretos que emergen. Sabemos que no hay dueños de la verdad, que cada uno puede pensar diferente, pero si en algún vínculo nos vemos menospreciadas, no queridas o manipuladas, es el momento de reflexionar y decidir los pasos a dar para corrernos de estos vínculos que nos quitan libertad, nos lastiman y no nos dejan ser como queremos ser. Un momento ideal para pasar de la palabra a la acción, del discurso a las necesidades reales y sentirnos empoderadas para crear en nuestra vida una verdadera igualdad de oportunidades.

A esta conjunción se suma Marte, una hermosa oportunidad de dar nacimiento a nuevas relaciones, más afines y ajustadas a nuestro momento actual. Estemos abiertas a esta energía con tanto ímpetu, de seguro, el socio, el novio o esas amistades nos mostrarán nuevos caminos.

Un diálogo amplio y comprometido se abre en el cielo y nos susurra que lo social es imperante, que está bueno que nos sintamos bien, en armonía y equilibrio por lo menos en nuestro metro cuadrado. Pero hay algo más, tomar verdadera responsabilidad en nuestro barrio, ciudad, país, continente, planeta tierra, si no cuidamos y apoyamos entre todos, algo no va andar. Desde lo más pequeño a lo más grande a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para tener un planeta con mayor paz, armonía y equilibrio. Por ejemplo, el cuidado con los residuos, el uso racional del agua de la luz, incluso cualquier acción que puede perjudicar a otro. Son tantas las cosas que podemos hacer para aportar nuestro granito de arena y mejorar. La pandemia que aún no termina nos dejó un montón de aprendizajes de trabajo en equipo, comunidad, apoyo y sobre todo de responsabilidad. No creas que tu aporte es insignificante.

Por último y no menos importante, la Venus, lentamente deja su camino escorpiano, donde vimos y nos encontrarnos con lo más denso y profundo de nosotras y de las personas a nuestro alrededor. A partir del 8 de octubre da inicio al signo de Sagitario, transito que nos favorece la expansión, la dirección y el sentirnos libres de amar. Momento de planificar algún viaje, escapadita corta pero renovadora.

Preparemos el bolso para un viaje, aunque mas no sea a la casa de una amiga en el barrio de al lado.