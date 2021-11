¿La serie The Shrink Next Door está basada en hechos reales?

Como la vieja frase sostiente: la realidad muchas veces supera a la ficción. Es que -seamos honestos- con tan solo leer las noticias del día, escuchar algún que otro podcast y sentarte a charlar con amigos, siempre está esa historia o anécdota que nos deja un poco en shock y que no podemos creer que realmente haya sucedido.

El mundo de la televisión aprovechó esto al máximo y algunas de las mejores series están basadas en hechos reales, inaugurando así la categoría de ‘docudrama’. Desde narrativas criminales como “True Detective” hasta aquellas centradas en catástrofes como “Chernobyl” o historias de la realeza como “The Spanish Princess” o “The Crown”. A la lista se suma “The Shrink Next Door”, uno de los últimos estrenos de AppleTv+ que se basa en hechos reales pero que -al contrario de las otras ficciones- lo cuenta desde la comedia en vez desde el drama.

Foto gentileza de AppleTv+

¿Cuál es la historia detrás de la serie?

Basándose en el podcast homónimo de Joe Nocera, este último estreno de Apple cuenta la historia de un psiquiatra que abusa de su poder y relación con uno de sus pacientes ¿Su objetivo? Quedarse con parte de su fortuna y empezar a controlar su negocio.

En la vida real estas personas son: Martin Markowitz, un empresario norteamericano, e Isaac Herschkopf, un reconocido y mediático psiquiatra. Su relación inició en 1981 cuando Markowitz empezó a consultarlo en la búsqueda de aprender a manejar el estrés de las responsabilidades diarias. Es a partir de acá que la historia se vuelve digna de los mejores guionistas de Hollywood: durante las siguientes tres dédcadas Herschkopf persuade a su paciente para que corte sus relaciones con familia y amigos, se adueña de la casa de los Hamptons de Markowitz (y se hace pasar por el propietario) así como empieza a intervenir en los negocios y finanzas del empresario.

Lo más increíble es que esta relación tóxica y de manipulación duró hasta 2010 cuando el propio Markowitz decidió terminarla y denunciar al médico que, este año, perdió su licencia como psiquiatra.

“Su modus operandi era cultivar relaciones con el rabinato de la ciudad de Nueva York [...] y ellos le canalizarían los pacientes. Traicionó a esta gente. Esta es una traición masiva. Confiaron en él. Le enviaban pacientes, confiaban en que él haría lo correcto y ayudaría a la gente ¿Y qué hace? Hirió a la gente” - Martin Markowitz

En primera persona: hablamos con sus protagonistas

Foto gentileza de AppleTV+

Crear una ficción basada en hechos reales

Michael Showalter, uno de los dos directores de la serie, nos contó cómo fue el acercamiento a esta historia: “Sabés que cuando estábamos en la etapa de preproducción para el show, junto con Will [Ferrell] y Paul [Rudd] fuimos a visitar al verdadero Martin Markowitz y a su hermana. Pasamos todo un día junto a ellos en su casa, lugar donde sucede gran parte de la serie. Creo que cada vez que esto pasa -es decir, tener la chance de conocer a las personas reales de lo que estás contando- te trae un montón de nuevas oportunidades de entender quiénes son. La historia está ahí, no tenés que inventar nada porque hasta cuesta creer lo que realmente pasó”, y agregó: “A mí me gusta mucho contar historias basadas en hechos reales porque siento que tienen algo que las hace hasta más increíbles”.

Escuchar el podcast

Sin ser un caso realmente mediático, lo que sucedió ganó relevancia una vez que el podcast estrenó y fue premiado. “Yo lo había escuchado en el 2019 cuando estrenó y, la verdad, la historia me había volado la cabeza. Así que cuando me llegó el proyecto sabía perfectamente de qué se trataba”, nos contó Kathryn Hann y sumó: “Lo que nunca había imaginado es la manera increíble en que construyeron los guiones y la forma en que Georgia Pritchett [guionista] había logrado conectar todos los arcos narrativas. Es de verdad maravilloso”.

“En la época que estrenó mi bebé estaba sufriendo problemas para dormir. Entonces mientras lo sostenía para que pueda dormir, yo estaba enganchada a este podcast... entendiendo lo que podía. Era mi conexión con el mundo real”, nos dice entre risas Casey Wilson. “Lo amé. Realmente lo amé. Y por eso estaba tan emocionada cuando tuve la oportunidad de presentarme a la audición”, nos confesó.

Ir hacia la comedia en vez del drama

Es fácil imaginar los toques dramáticos y oscuros con los cuales se podría haber teñido esta ficción. Sin embargo, tanto Pritchett como Showalter, decidieron que el camino correcto era la comedia: “Siento que la gran razón de eso es que no estamos frente a personajes trágicos en tanto las dificultades con las cuales están lidiando. No es una situación de vida o muerte”, nos dice el director y suma: “Es hasta una historia que suena absurda. Es una historia muy loca sobre las decisiones que tomaron estas personas. Es una comedia sobre personas tomando las peores decisiones”.

Kathryn Hann y Casey Wilson: la tribuna femenina

“Mi personaje es Phyllis Markowitz”, arranca diciendo Hann y suma: “Es la hermana de Martin, y son de ese tipo de familia muy pero muy unidos. Nuestros padres fallecieron y él dirige una fábrica de telas, en donde ella también trabaja”.

“Y yo doy vida a Bonnie Herschkopf”, nos cuenta Wilson. “Ella está casada con Isaac [Herschkopf] y que -de alguna manera- queda como atrapada entre el dilema moral de lo que está haciendo su marido y el amor que siente por èl. Entonces tiene que intentar entender si ella es parte de todo esto, si realmente está de acuerdo con lo que está pasando”, concluye la actriz.

Si ya amaste “Search Party”

Además de su propia carrera como actor, Showalter es el creador de la fantástica serie de HBO Max. Si sos fan de dicha ficción, vas a encontrar algunos puntos en común con esta nueva propuesta: “Pienso que hay varias similitudes entre estas ficciones”, nos cuenta y explica: “Son dos shows que se centran en personas normales que se encuentran a sí mismos en una situación sumamente extraña y que, a medida que las cosas avanzan, se vuelve aún más rara. Entonces pienso que se tratan de historias de cómo estos personajes encuentran la salida del rabbit hole en el que cayeron”.

Qué tenés que saber sobre la serie