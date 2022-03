Las 5 cosas que tenés que saber sobre Pieces of Her, la nueva serie de Toni Collette en Netflix

La televisión está repleta de historias de mujeres empoderadas, exitosas y que la rompen . Sin embargo -y en paralelo- es cierto que parece que ciertos géneros todavía no tienen sus puertas 100% abiertas para esas narrativas. Desde la ciencia ficción hasta el horror para llegar a la acción o el thriller, son pocos los casos de protagonistas femeninas. ¡Claro! Siempre admiraremos a Sarah Connor y Ellen Ripley, pero la excepción no hace a la regla .

Definido como un drama familiar y de búsqueda de identidad, Pieces of Her tiene esos elementos de acción y personajes que nos morimos de ganas de ver. Ya disponible en Netflix, te contamos qué tenés que saber antes de darle play.

Bella Heathcote es Andy Oliver en Pieces of Her. Foto: Cr. Kyle Kaplan/Netflix © 2022 KYLE KAPLAN/NETFLIX - POH_0200

Está basada en una novela

Escrito por Karin Slaughter y publicado en el 2018 , el libro fue definido como un thriller. Con una historia que se respetó muchísimo en la serie, la crítica especializada llenó de elogios al texto. Ya sea por su capacidad de mantenerte 100% involucrado con lo que está pasando y por la pluma audaz de Slaughter o por la manera de narrar una odisea repleta de personajes súper atrapantes, si son fanáticos de los libros inteligentes, veloces y con giros narrativos entonces van a amar la serie .

Una historia de madre e hija

La ficción tiene como disparador un tiroteo: durante su cumpleaños número 31 Andy queda atrapada en medio de una balacera mortal y, en esa situación, ve cómo su mamá elimina la amenzada con total facilidad . Es a partir de esto que va descubriendo que ella no le contó toda la verdad sobre quién es y qué hacía, algo que se potencía aún más cuando figuras de su pasado reaparecen y se ve obligada a escapar. Es en ese momento que nuestra protagonista emprende un viaje para reconstruir la verdad y así develar este costado completamente desconocido de la vida de su madre.

Bella Heathcote es Andy Oliver en Pieces of Her. Foto: Cr. Mark Rogers/Netflix © 2022 MARK ROGERS/NETFLIX - POH_D59_MarkRogers-915779

Súper conocés a sus protagonistas

Las protagonistas de Pieces of Her son Toni Collette y Bella Heathcote . A la primera la viste hace poco en Wanderlust (2018), Knives Out (2019) y Nightmare Alley (2022); a la segunda la conocés por The Man in the High Castle (2016), Professor Marston and the Wonder Women (2017) y Relic (2020).

Junto a ellas, el elenco se completa con David Wenham, Jessica Barden, Joe Dempsie, Jacob Scipio y Omari Hardwick .

Ya disponible en Netflix

Con una temporada de ocho episodios que van de los 50 a los 60 minutos de duración , ya están todos disponibles en la plataforma y podés aprovechar el finde para maratonearlos.

Por si no lo viste...

Como es de esperar, tenemos el avance oficial disponible y -antes de empezar con el primer episodio- te recomendamos chusmearlo: