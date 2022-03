Las 5 cosas que tenés que saber sobre The Dropout, la serie protagonizada por Amanda Seyfried

Si hablamos de nuevas tendencias en la pantalla chica, l as historias basadas en jóvenes promesas que luego fracasan es claramente una de las que está pisando más fuerte . Desde Inventing Anna de Netflix, hasta WeCrashed de AppleTv+ o Super Pumped de Showtime, son varias las ficciones que van a responder a esa idea. Y es una lista a la que esta semana se sum The Dropout de Star+.

Protagonizada por la genia de Amanda Seyfried y ya disponible en la plataforma, te contamos qué tenés que saber y por qué no deberías perderte este estreno.

Amanda Seyfried en el segundo episodio de Elizabeth Holmes. Foto: Beth Dubber/Hulu Beth Dubber

Sí, Elizabeth Holmes es una persona real

Ficcionalizando una historia real, la serie se centra en Elizabeth Holmes. Una joven norteamericana que en 2003 fundó la empresa Theranos y que -años más tarde- se convirtió en la joven multimillonaria ‘self made’ más relevante de todo Silicon Valley . Con inversiones que provenían de algunas de las compañías (y personas) con mayor poder de todo Estados Unidos, su promesa era ser capaz de desarrollar un test para identificar la diabetes y el cáncer sin la incomodidad de la agujas . Spoiler alert: no solo no lo logró, sino que más tarde se demostró que había mentido sobre los resultados y que en realidad nunca estuvo siquiera cerca de conseguirlo. Encontrada culpable de fraude, hoy está en libertad bajo fianza y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de cárcel y una multa de $250,000 dólares .

Un equipo repleto de mujeres increíbles

Marcando el regreso de Amanda Seyfried a la televisión, el equipo detrás de esta serie también está repleto de mujeres maravillosas: su showrunner Elizabeth Meriwether quien además es productora ejecutiva junto a Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson y Taylor Dunn, para finalmente hacer dupla con Jordana Mollick para la producción de la serie.

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes en el tercer episodio de The Dropout. Foto: Beth Dubber/Hulu Beth Dubber

Qué tenés que saber de la serie a nivel estructura

La ficción estrenó el pasado jueves 03 de marzo y, en Latinoamérica, están disponibles los primeros tres episodios en Star+ . Con una duración de unos 50 minutos cada uno, la temporada completa tiene tan solo ocho capítulos ¡Así que es ideal para maratonear !

También hay un documental

Quizá el nombre de Elizabeth Holmes te suene conocido y probablemente sea porque HBO produjo un documental que -en su momento- hizo muchísimo ruido . Titulado “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley”, estrenó en 2019 y su director fue, ni más ni menos, Alex Gibney. Narrando la historia de esta joven promesa y su estrepitosa caida, si todavía no lo viste... es un complemento ideal para disfrutar la ficción al máximo e ir haciendo comparativas.

Antes de arrancar, mirá el avance