Las 7 mejores villanas de la televisión actual

A lo largo de sus siete décadas, las ficciones televisivas se convirtieron en reflejo de una realidad : por momentos, aumentada; por otros, aspiracional; muchas veces estereotipada, pero siempre con su cuota de veracidad. El lugar ocupado por los personajes femeninos no es la excepción, sobre todo cuando la pantalla chica reproduce las frustraciones y batallas que las mujeres deben enfrentar día a día en cualquier época y ámbito.

Cada movimiento feminista repercutió en estas representaciones , dándoles a las protagonistas la posibilidad de derrumbar barreras, combatir prohibiciones y abrir nuevas puertas en una industria dominada mayormente por los hombres. Narrativas protagónicas que abarcan todo el espectro socioeconómico, cultural, profesional, étnico, romántico y hasta de género. Pero ¿qué hay del aspecto más emocional?

¿Empoderadas o embriagadas de poder?

Si Skyler White (Breaking Bad) no logra asimilar por completo los negocios turbios de su marido, Wendy Byrde (Ozark) es su opuesto más cercano : dispuesta a ensuciarse las manos y trabajar a la par de su esposo en la operación de lavado de dinero. La serie de Netflix demuestra que no hay edad para la maldad femenina y también suma a la joven Ruth Langmore (Julia Garner) como la socia menos pensada. Ellas no son las únicas “mujeres de armas tomar”.

El género gansteril, por ejemplo, se suele apoyar en la figura del patriarca omnipresente pero, durante sus primeras temporadas, Peaky Blinders subvirtió ese preconcepto convirtiendo a Elizabeth “Polly” Gray (Helen McCrory) en la cabeza y consejera de esta familia criminal. Un personaje que sigue influenciando la historia y a sus protagonistas masculinos incluso después de haber fallecido (en la serie y en la vida real). Polly gozó del respeto de sus pares y el miedo de sus enemigos, a diferencia de algunas de las damas de Game of Thrones. Alineadas con los convencionalismos del género épico más tradicional, muchas se vieron obligadas a utilizar todos los recursos para lograr sus cometidos y, ante todo, poder ser escuchadas y tratadas como iguales en un mundo gobernado por los hombres: sus padres, esposos, hermanos. No vamos a justificar sus acciones más extremas, pero como diría Cersei Lannister, a veces hay que elegir la violencia. Un último grupo a destacar son las “self made”, las que salen adelante por sí mismas sin importar a quién pisotean o dañan en su ambicioso camino de triunfo. Mujeres como la periodista Alex Levy (Jennifer Aniston) en The Morning Show o Sheila Rubin (Rose Byrne), la ama de casa hastiada de Physical, que redescubre su futuro en los videos de aerobics.

Villanas de la vida real

Cuando se trata de personajes femeninos non sanctos, la realidad no tiene nada que envidiarle a la ficción . Durante la primera década de este siglo, la televisión argentina nos regaló la miniserie Mujeres asesinas y desde Estados Unidos el true crime no deja de sumar adeptos con sus historias, muchas veces enfocadas en casos protagonizados por damas un tanto despiadadas. Uno de los mejores ejemplos es Dee Dee Blanchard (la siempre genial Patricia Arquette) en The Act , miniserie que recrea los pormenores de la muerte de esta madre con síndrome de Münchhausen, acusada de abusar de su hija adolescente.

Menos truculenta es la nueva moda del streaming de series basadas en resonados escándalos con mujeres en su centro . Como la estafadora Anna Sorokin (otra vez Julia Garner) , quien logra engañar a los ricos y poderosos de Nueva York en Inventing Anna, o la desaprensiva Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) de The Dropout , la joven ejecutiva que prometió revolucionar la industria de la salud a través de una plataforma de diagnóstico portátil. El servicio resultó ser un fraude que puso en riesgo a varios pacientes y a ella encaminada a recibir una posible sentencia de 20 años de cárcel.

Como todas las historias de este tipo, el morbo del público juega un papel fundamental en su éxito, pero esto no le quita importancia al valor de la existencia de estos personajes femeninos. ¿Por qué? Al final de cuentas, se demuestra que las mujeres somos mucho más que damiselas en peligro, un interés amoroso o personas empoderadas . El nuevo panorama televisivo nos deja en claro que podemos ser ambiciosas, poderosas, egocéntricas e, incluso, malvadas. Ser dueñas del 100% del espectro de emociones.

¿Dónde mirarlas?

Peaky Blinders (Netflix)

La historia : tras volver de la guerra, la pandilla de los Shelby –con Tommy a la cabeza– reanuda sus ambiciosas andanzas criminales en la Birmingham de 1919.

: tras volver de la guerra, la pandilla de los Shelby –con Tommy a la cabeza– reanuda sus ambiciosas andanzas criminales en la Birmingham de 1919. La matriarca: Elizabeth “Polly” Gray (Helen McCrory), tía de los Shelby y su más confiable consejera. Además, es la contadora certificada de los negocios familiares.

The Morning Show (Apple TV+)

La historia : el detrás de cámara de un popular programa matutino de noticias neoyorquino y su presentadora, quien lucha por mantener su estatus ante la llegada de una nueva compañera.

: el detrás de cámara de un popular programa matutino de noticias neoyorquino y su presentadora, quien lucha por mantener su estatus ante la llegada de una nueva compañera. La presentadora: Alex Levy (Jennifer Aniston), la cara femenina de The Morning Show, dispuesta a hacer todo lo posible para resguardar su lugar tras la partida de su coequiper.

Physical (Apple TV+)

La historia : la oscura odisea de autodescubrimiento de un ama de casa desesperada en la idílica San Diego de la década del 80 que además padece de trastorno dismórfico corporal. ¿Su fuente de liberación? Los videos de rutinas aeróbicas.

: la oscura odisea de autodescubrimiento de un ama de casa desesperada en la idílica San Diego de la década del 80 que además padece de trastorno dismórfico corporal. ¿Su fuente de liberación? Los videos de rutinas aeróbicas. La emprendedora: Sheila Rubin (Rose Byrne), la esposa perfecta ante los ojos de todos, aunque puertas adentro debe luchar con sus propios demonios, inseguridades y frustraciones.

The Act (Starzplay)

La historia : Gypsy Blanchard es una joven enfermiza, muy amada y cuidada por su mamá, que busca cierta independencia. Pero nada es lo que parece en esta truculenta historia real.

: Gypsy Blanchard es una joven enfermiza, muy amada y cuidada por su mamá, que busca cierta independencia. Pero nada es lo que parece en esta truculenta historia real. La madre: Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette), madre sobreprotectora que logra engañar a su hija, su familia, sus vecinos y hasta los médicos que se compadecen de ella.

Inventing Anna (Netflix)

La historia : una periodista busca desenmascarar a la famosa Anna Delvey, una celebrity de Instagram que robó los corazones de la élite neoyorquina... y también gran parte de su dinero.

: una periodista busca desenmascarar a la famosa Anna Delvey, una celebrity de Instagram que robó los corazones de la élite neoyorquina... y también gran parte de su dinero. La estafadora: Anna Sorokin (Julia Garner), una joven que nació en Rusia y, después de su paso por Francia, llega a Estados Unidos diciendo que es la heredera de una gran fortuna alemana. ¿El giro? Todo en su vida es una gran mentira.

The Dropout (Star+)

La historia : desde su empresa, Theranos, una joven ejecutiva busca cambiar el panorama de la salud con una plataforma portátil de diagnóstico. El resultado: un fraude multimillonario.

: desde su empresa, Theranos, una joven ejecutiva busca cambiar el panorama de la salud con una plataforma portátil de diagnóstico. El resultado: un fraude multimillonario. La empresaria: Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) es la joven que parece destinada a cambiar el mundo de la tecnología.

Ozark (Netflix)