Las cinco cosas que tenés que saber sobre Severance, el nuevo thriller de Ben Stiller

Si pensamos en el mundo seriéfilo actual y sus jugadores, quedan pocas dudas de que AppleTv+ es una de las plataformas más innovadoras y responsable de algunas de las propuestas más disruptivas en tanto series de televisión. Desde Servant hasta The After Party, este viernes 18 se suma a la lista Severance. Un thriller dirigido enteramente por Ben Stiller que redobla la apuesta dentro del género de las historias que cuestionan el impacto de la tecnología en nuestro día a día.

Foto gentileza de AppleTv+

¿De qué se trata Severance?

Contada desde el misterio y el thriller , la historia de esta nueva serie se centra en Mark Scout. Èl es el responsable de liderar un equipo en Lumon Industries, empresa que somete a sus empleados a un procedimiento a través del cual les divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Un experimento que -desde la teoría- busca permitir que sus colaboradores tengan un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo pero que es puesto en cuestión cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo.

Conocé al elenco

El elenco de Severance es genial: Adam Scott (Parks and Recreation), Patricia Arquette, John Turturro (The Night Of), Britt Lower (High Maintenance), Zach Cherry (Succession), Dichen Lachman (Altered Carbon), Jen Tullock (Before You Know It), Tramell Tillman (Dietland), Michael Chernus (Orange is the New Black) y Christopher Walken.

Foto gentileza de AppleTv+ Wilson Webb

La participación de Ben Stiller

En los últimos años Ben Stiller se involucró muchísimo con el mundo televisivo y Severance es otro de los tantos proyectos en su lista. Creada por Dan Erickson, Stiller forma parte del equipo de los productores ejecutivos además de ser el director de toda la temporada .

Coordenadas del estreno

Severance llega a AppleTv+ este viernes 18, día que estarán disponibles los primeros dos episodios de la temporada.

