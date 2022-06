Las claves para entender la tendencia de slow beauty

Desde hace poco más de cinco años se observa una demanda diferente de los consumidores con respecto a la adquisición y consumo de los productos cosméticos, de belleza y de aseo personal . De hecho, en 2018, la industria cosmética, vio retraer drásticamente sus volúmenes de ventas y se comenzó a observar la inclinación de los consumidores hacia opciones cosméticas con las siguientes características: Naturales, veganos, libres de componentes tóxicos y sustentables. Así se gesta la corriente slow beauty o belleza consciente .

“Estos conceptos que comenzaron a viralizarse entre los consumidores que comenzaron a adquirir este tipo de “etiquetas”, fue captado por la industria, que rápidamente fue adaptando sus viejas recetas carentes de estas características, haciendo un greenwashing de sus líneas convencionales de cosméticos. Y, gracias a la información y concientización, los consumidores aprendieron a leer etiquetas e identificar rápidamente, si ese producto cumple o no con los “estándares” de “consumir belleza””, explica Samanta Pérez, Fundadora de Mano Verde - Slow Beauty @manoverde.slowbeauty

¿Qué buscan los consumidores? La especialista señala que estos comenzaron a darle atención a la conexión con un estilo de vida más saludable, natural y consciente y en respuesta de ello se dio el surgimiento de los emprendimientos de cosmética natural.

Slow beauty, en detalle

El concepto de Slow Beauty, si bien aun está en desarrollo y sigue adquiriendo formas y adeptos, se trata de una tendencia que busca productos cosméticos y de belleza con las siguientes características:

Naturales y/o artesanales

Ecológicos y/o eco friendly

Orgánicos

Libre de tóxicos identificados por organismos internacionales de la industria cosmética

Cruelty free

Slavery free

Sustentables

Biodegradables

Hipoalergénicos

“El Slow Beauty propone que cada consumidor acepte y se haga cargo de la responsabilidad de adquirir y consumir un producto y/o servicio (como es en el caso de mi emprendimiento Mano Verde) que tenga estas características con las cuales me identifico”. La corriente, además de atender a los ingredientes y procesos industriales, se centra en consumidores conscientes que reclaman otro tipo de trazabilidad de los procesos: Desde la obtención de los ingredientes (origen orgánico y sin o mínimo impacto ambiental) hasta el packaging (que sea reciclable, Zero Plastic- Waste, reutilizables, biodegradables, etc).

Cómo practicar el concepto slow beauty

Incursionar en el movimiento o la tendencia del Slow Beauty representa una actitud activa ante cualquier producto:

Leer etiquetas

Entender e identificar ingredientes

Elegir productos cuyos procesos sean comprensibles y fidedignos

Optar por consumir productos de origen y elaboración local: Ingredientes y componentes ecológicos y orgánicos, libres de manipulación de cualquier tipo o procesamientos industriales que pueden ser agresivos con el medio ambiente.

Entender la nomenclatura INCI