Las tres estrellas más brillantes ahora están visibles: los secretos de este fenómeno

No importa a qué continente viajes, nunca verás tres estrellas más brillantes que las que estas noches titilan sobre tu cabeza. Sirio, Canopus y Alfa Centauro, quizás jamás hayas escuchado estos tres nombres, pero son las estrellas más luminosas del firmamento nocturno y por estos días se pueden ver incluso desde las grandes ciudades. Su luz es tan potente que, aún viajando siglos por el universo, llega hasta nuestros ojos porque superan las luces artificiales que nos ciegan. Hay muchos secretos para descubrir detrás de esos tres puntos encantadores.

Durante milenios, la humanidad pasó sus noches sin Netflix ni Tiktok. Tenían, en cambio, una pantalla muy oscura que se extendía de horizonte a horizonte, se iluminaba con miles de estrellas. A lo largo del planeta, hubo tres estrellas que se destacaron sobre el resto y forjaron sus propias mitologías, cuentos y leyendas. En un viaje con la mirada por cientos de años luz, el cielo nos ofrece esta noche una oportunidad única para descubrirlas.

La estrella Sirio

Es la estrella más luminosa que podamos encontrar en la noche. Si algo brilla más es un planeta, puede ser Venus o quizás Júpiter. Por eso, al ser tan llamativa fue muy importante para un montón de civilizaciones. Por ejemplo, para hace unos 4000 años los egipcios veían a Sirio casi todo el año, excepto por 70 días que desaparecía del firmamento. Ellos la imaginaban como la diosa Isis, y en ese tiempo ausente aseguraban que había estado en el inframundo, visitando las almas de los muertos.

Su salida helíaca (la primera vez que se ve al atardecer), sucedía cerca del 19 de julio y anunciaba el inicio de las inundaciones del Nilo (que era vital para su agricultura) y del calendario egipcio. Por otro lado para los Chibchas, mucho más cerca, acá en Colombia, marcaba el comienzo de la temporada de lluvias; mientras que a los griegos les avisaba la llegada del verano. Su brillo único en la noche fue un faro para distintas civilizaciones, que iluminaba la marcha del año y los ciclos de la naturaleza.

La podemos encontrar hacia el oeste, ni bien llega la noche, baja en el horizonte y camino a ocultarse hacia el suroeste a las 19:30. Es fácil de ubicarla, ninguna brilla como ella.

La estrella Canopus

Segunda en el podio de grandes luminarias estelares, es el punto más brillante de la constelación de la Quilla y su luz debe viajar durante 310 años desde que sale de la estrella hasta que llega a nosotros. Para quienes le guste dibujar constelaciones, Canopus fue, en las leyendas de la guerra de Troya, el piloto del navío Argos, y la constelación de La Quilla formaba, junto con la de la Vela, la Popa y la Brújula, un gran dibujo de este barco legendario.

Es una estrella muy grande: si Canopus tuviese el tamaño de una pelota de tenis, nuestro sol sería como un grano de arena. Incluso brilla 13.000 más fuerte que nuestra estrella madre. Pero la gran distancia a la que se ubica hace que la veamos como un destello en la noche.

Solo es cuestión esta noche de mirar hacia el suroeste, por arriba y a la izquierda de Sirio: allí estará Canopus aguardando nuestros ojos, al menos hasta las 23:00, cuando se ocultará tras el sur.

La estrella Alfa Centauro

Es cierto, es la tercera en brillo en la noche, pero de las miles que podemos observar a simple vista en un buen cielo no hay ninguna estrella más cercana al sol. Alfa Centauro está a “apenas” 41.320.000.000.000 kilómetros. Su luz se demora poco más de cuatro años en llegar a nuestro planeta. Su nombre proviene de ser la estrella más brillante (Alfa) de la constelación del Centauro.

Los centauros eran seres mitológicos con cabeza, torso y brazos humanos, y cuerpo de caballo. Quizás el más famoso, Quirón, fue maestro de Hércules. Por la sabiduría que le brindó a su hijo, Zeus lo llevó al Elíseo y lo inmortalizó en la constelación en la cual Alfa Centauro es la estrella principal.

Desde la mitad de la Argentina hacia el norte, Alfa Centauro es circumpolar: esto quiere decir que no se oculta nunca. Toda la noche y todo el año estará visible en el firmamento. Nuestros ojos la encuentran hacia el sur, más alta que las otras tres en el horizonte y formando con ella una línea aproximada (no muy recta), pero que nos lleva a recorrer el cielo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Un viaje con la mirada que transita billones de kilómetros y nos une, no solo con las tres estrellas más brillantes de la noche, sino también con el universo.

