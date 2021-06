Lo que aprendí del error: “Casi nos fundimos dando descuentos”

Los mayores aprendizajes de los emprendedores muchas veces no vienen de la teoría, sino de los más básicos errores o metidas de pata, esas que hacen que la lección cale hondo y que el cuerpo lo registre a todo nivel: “por ahí no era”. Por eso decidimos empezar a convocar a algunos emprendedores que la rompen en lo suyo y que de alguna manera lograron allanarle el camino el resto, mostrando cuáles son los riesgos que no vale la pena correr. Para este primer formato de video (que decidimos llamar “Lo que aprendí del error”) convocamos a Leo Piccioli, ex CEO con mucha trayectoria, que contó cómo con su compañía adoptaron el mal hábito de darle descuentos a quien fuera que se los pidiera, llegando al límite de la bancarrota.

Leo Piccioli - Aprendiendo del error 1

LADO B

En este segundo video exploramos las emociones que se escondieron detrás de las decisiones que tomó Leo. La ciencia lo afirma: las decisiones no suelen ser racionales sino que más bien siguen el compás de nuestro corazón. Acá te contamos qué lo llevó a actuar de la forma en qué lo hizo, y cómo se sintió una vez que se dió cuenta de su error.

Leo Piccioli - Aprendiendo del error 2

