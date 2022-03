Lo que necesitás saber sobre el HPV

¿Sabías que en la Argentina el 80% de la población cursa alguna infección por HPV en algún momento de su vida? Quizás lo tuviste y nunca te enteraste. El Virus del Papiloma Humano o mejor conocido como HPV por sus siglas en inglés, se transmite en general por vía sexual. “Existen más de 200 tipos de este virus, pero un poco más de 40 afectan la zona genital y se pueden dividir en dos grandes grupos: en los virus de bajo riesgo, que producen solamente lesiones benignas como verrugas. Y los de alto riesgo, que pueden provocar alteraciones de las células generando lesiones pre cancerosas que, con el tiempo, pueden convertirse en cáncer”, explica la médica ginecóloga Patricia Granja.

Lo cierto es que la importancia de este virus radica en que algunos de sus subtipos son capaces de provocar cáncer de cuello de útero, de vagina, de vulva y de ano.

¿Cómo se transmite? De persona a persona a otra mediante contacto de piel, mucosas o a través de las relaciones sexuales sin protección. “El virus no se contrae al compartir inodoro cubiertos o en la piscina”, aclara Granja y agrega: “Es un virus de muy fácil transmisión y frecuente”. El HPV sí se puede contagiar a través del sexo oral. Por eso, la recomendación principal es el uso de preservativo en todo tipo de relaciones sexuales.

También hay factores de riesgo: la cantidad de parejas sexuales múltiples aumentan su riesgo, los pacientes inmunodeprimidos, el tabaquismo y, por último, pero no menor, las mujeres y hombres jóvenes tienen más tendencia a contagiarse, ya que son sexualmente más activos.

Un virus silencioso

La mayoría de las veces, el virus HPV no presenta síntomas evidentes y nuestro sistema inmunológico se encarga de curarlo. Además, es importante entender que la mayoría de las infecciones causadas por el virus no deriva en cáncer.

Se estima que, en mujeres de más de 30 años, el 80% cursa con alguna infección por HPV en algún momento de su vida. “Tal vez no se lo llame popularmente silencioso, pero en general lo es. Salvo que genere verrugas genitales que podemos llegar a ver o palpar, la mayoría de las lesiones que provoca el HPV no genera ningún tipo de síntomas”, explica la médica María Elisa Moltoni, de Halitus Instituto Médico.

Debido a que en estadios tempranos este virus no presente síntomas es clave que las mujeres hagamos las pruebas de detección regulares para determinar cualquier cambio pre-canceroso en el cuello del útero. En la Argentina, se recomienda que las mujeres se las hagan cada año. Las mujeres tenemos que salir a detectarlo con estudios de screening, los cuales consisten en la realización del PAP (citología cervical o Papanicolau) o haciendo un test de HPV, que es un test molecular para detectar la presencia de su ADN.

La mejor estrategia: confianza, vacunación y preservativo

La sexualidad responsable, las relaciones sexuales monógamas o, en su defecto, reducir el número de parejas sexuales, el uso del preservativo y las vacunas contra el HPV son las claves de su prevención.

“Si uno tiene pareja estable y confiable, sobre todo confiable, y no existe intercurso con otras personas podrías quedarte tranquila”, afirma la médica ginecóloga y sexóloga Sandra Magirena. Su colega, la doctora Moltoni, agrega: “Por supuesto que, a medida que transcurren los años, si una persona sigue con la misma pareja, y a su vez no se tienen otras parejas sexuales concomitantes el riesgo de infección va descendiendo. Con cada pareja sexual nueva tenés el riesgo de contagiarte nuevos subtipos de HPV”.

A su vez, la vacunación en la Argentina está contemplada en el Programa de Vacunación Nacional para varones y mujeres desde los 11 y 12 años. Y, lo más importante, estas vacunas están al alcance de toda la población de forma gratuita.

¿Se puede curar completamente? La buena noticia es que la mayoría de infecciones por HPV se curan, pero necesitan un seguimiento. No es verdad que el HPV queda latente para toda la vida. Pero este virus no despierta una gran respuesta inmunológica, lo cual hace que a veces las infecciones duren 2 o más años. Por lo tanto, si te detectaron HPV y estás en seguimiento, es probable que tu médica/o te vea por bastante tiempo para corroborar que el virus se vaya y no avance. Si avanza a algún tipo de lesión más riesgosa, se trata.

Hombres, también en la mira

El HPV puede afectar a personas de cualquier género y edad. “El HPV afecta también a varones y a la población trans. Y su transmisión es de mucosa a mucosa”, remarca la médica Sandra Magirena. En varones, por ejemplo, también existe el cáncer de pene y de ano. A las personas trans que tengan vulva, útero o vagina también se les recomienda los chequeos de rutina para apuntar a la detección precoz.

HPV en números

En mujeres de más de 30 años, el 80% cursa con alguna infección por HPV en algún momento de su vida

A los 11 y 12 años, se recomienda la vacunación de niñas y niños contra el HPV

4 de marzo es el Día Mundial para la Concientización del Virus del Papiloma Humano

El uso del preservativo disminuye el riesgo de infección del HPV en un 70%

El Cáncer Cervicouterino, derivado del HPV, es el tercer cáncer más diagnosticado entre las mujeres

Alrededor de 4500 casos nuevos de cáncer se diagnostican cada año en nuestro país

En la Argentina, cada año 2000 mujeres mueren a causa de Cáncer Cervicouterino

(Cifras del Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicouterino)