Luna llena en Aries: ¿Qué significa y por qué tenemos nuestros deseos a flor de piel?

La luna llena es el momento en donde cierta luz ilumina un sector de la carta natal, algo así como cuando encendemos un velador en la habitación. Entonces, dependiendo de dónde esté situada esta luna, vas a tener determinadas experiencias que te van a llevar a tomar conciencia de los aprendizajes sobre la cualidad energética del signo que, en este caso, se trata de Aries.

Hoy la luna llena está en el signo de Aries y su elemento es el fuego. Su energía es el impulso de avanzar, de tomar riesgos y es el deseo que nos mueve. Esto nos invita a ser más audaces, a luchar apasionadamente por lo que queremos y emprender con entusiasmo nuestros proyectos y sueños.

En el cielo -opuesta a esta luna- el sol está en Libra. Esto nos dispone al encuentro con otras personas diferentes a nosotros y

que nos complementan. Ya sean parejas, socios o amistades. Entonces, en ese ida y vuelta, es importante observar a qué deseos (impulsados por Aries) tenemos que ceder y cuáles espacios no estoy dispuesto a negociar. Porque el juego no es ni todo lo que vos querés ni todo lo que yo quiero, es encontrar un punto de equilibrio que nos permita ser auténticos, no perder la identidad por estar con el otrp, pero tampoco irnos al extremo de hacer todo lo que quiero sin considerar a la persona que tengo al lado. Ni totalmente giver (dador), ni totalmente taker (tomador).

Acá la figura de la balanza libriana es fundamental: es oscilante, se mueve para un lado, para el otro y en ese movimiento vamos sintiendo, nos descubrimos, aprendemos de la diferencia de lo que no somos y también nos muestra partes de nosotros misma que desconocemos y que incorporamos en cada vínculo y experiencia.

Esta semana es una oportunidad para preguntarnos:

¿De qué nos sirve hacer todo lo que deseamos si esto nos va a llevar a la soledad?

¿De que nos sirve ser condescendiente con el deseo del otro y quedarnos desdibujadas en el encuentro?

Qué más tenés que saber