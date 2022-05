Luna llena en Escorpio: ¿por qué decimos que es momento de aprovechar la energía de lo oculto y lo misterioso?

El lunes 16 de mayo es la Luna llena en Escorpio con eclipse de luna total , es decir, allí se encuentra el nodo sur, que vuelve más intenso el aprendizaje que se viene gestando en nuestra vida.

Escorpio es la energía del misterio, de lo oculto, de aquellas cosas que a veces nos cuesta ver de nosotros mismas y de los demás . Es un punto del zodíaco donde el aprendizaje está relacionado con integrar el costado B ¿Te acordás de los cassettes?, tenían un costado A, que es el que más queríamos escuchar y que rebobinábamos miles de veces. Pero todo el tiempo estaba el B del otro lado como parte de la misma cinta.

Entonces es momento de dejar de rebobinar y escuchar el lado B . Esto puede implicar ver cómo se son nuestras dinámicas vinculares y lo que no nos gusta de eso, podemos también ver los objetos que hemos acumulado en nuestra vida y que ya no sirven más, podemos observar patrones mentales que ya no son adecuados a este momento o registrar emociones negativas que quedaron acumuladas de algún pasado no resuelto . Ahora esta todo dispuesto para poder liberarnos y soltar. Pueda que sea doloroso, tanto tiempo allí seguramente cueste que salga, pero si estamos conectadas con eso que ya no queremos más, el camino esta propicio para que se vaya.

Mercurio comenzó a retrogradar en Géminis , en su propia casa de regencia, esto implica que el tiempo no es muy favorable para comprar tecnología, firmar contratos, lo ideal es posponerlo hasta alrededor del 3 de junio . Pero sí es un tiempo muy propicio para revisar y corregir, para planificar con mayor detalle, para armar tu propio check list y ver si estas cumpliendo con todos los requisitos necesarios que tu plan está requiriendo. Mercurio retro no es tu enemigo, es la posibilidad de poder concretar con mayor calidad el plan grande que estás organizando.

. Pero sí es un tiempo muy propicio para revisar y corregir, para planificar con mayor detalle, para armar tu propio check list y ver si estas cumpliendo con todos los requisitos necesarios que tu plan está requiriendo. Mercurio retro no es tu enemigo, es la posibilidad de poder concretar con mayor calidad el plan grande que estás organizando. La Venus se encuentra en Aries, así como Júpiter, esto nos da una marcada sensación de ir hacia donde indique nuestro corazón : lo verdadero y lo que te da propósito sea el norte en este momento.

: lo verdadero y lo que te da propósito sea el norte en este momento. Por último, previa a la Luna llena del lunes, tendremos la Luna en Virgo que nos va a ayudar a sistematizar y poner en orden las cosas, sucederá los días 11 y 12 de mayo . Luego entrará en Libra para estar en conexión con nuestras relaciones y vínculos los días 12, 13 y 14 de mayo, para luego sí darle la entrada triunfal a Escorpio los días 14, 15 y 16 de mayo.

La energía se sigue movilizando en una dirección activa y sin retrocesos para seguir enfrentando los cambios que venimos planeando desde hace mucho tiempo. Que lo oscuro y denso no nos inmovilice o nos deje en shock, todo lo contrario. Esta oportunidad nos trae el combustible necesario para enfrentar lo que ya no queremos más en nuestra vida.