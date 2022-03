Luna llena en Piscis. Es el momento transmutar el dolor y estar atentos a lo que decimos

En estos días están sucediendo cuatro eventos en el cielo que son importantes reconocer y que también nos invitan a intencionar y a reflexionar sobre algunas cuestiones:

1. Se encuentran en Piscis

El primero es que la Luna, el Sol, Neptuno y Júpiter se encuentran juntos en Piscis . Todo esto invoca una energía de conexión con nosotros y con los demás : nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos pasa desapercibido, ni la guerra en Ucrania, ni la joven violada en Palermo, ni el dolor de tu amiga, ni la historia familiar que todavía no sana. Y esta energía que puede ser muy hermosa porque nos sentimos conectados con el todo, puede ser también una información confusa, difícil de descifrar, de procesar.

Piscis, el último signo del Zodíaco, nos invita a disolvernos en el océano profundo y a ver nuestras heridas. No se trata de taparlas, sino de transmutar ese dolor. El mío, el de la amiga, el de la humanidad. Tantas historias que duelen pero que a la vez nos hacen más poderosas para seguir haciendo surcos en los caminos que no los hay.

2. Diálogo con Urano

Lo segundo es que todo este paquete planetario (Luna, Sol, Neptuno, Júpiter) dialogan con Urano de una manera fluida. Esto nos da un aire, nos pone en un lugar creativo para poder dar oxígeno a toda la información que estamos recibiendo . El cielo nos invita a encontrar ese espacio que nos llena de energía y nos fortalece para continuar.

3. Conjunción en Capricornio

Plutón, Marte y Venus también se encuentran en conjunción en el signo de Capricornio. Es posible que emerja información secreta o que no veíamos con claridad respecto de nuestros vínculos, para preguntarnos cuán equilibrados están y con qué herramientas contamos para salir de patrones que no me hacen bien .

Si estabas en una tormenta de pareja y estás atravesando dignamente ese momento, quedate tranquila y dalo por hecho que tu relación se va a encontrar super fortalecida. Y si ves que no hay remedio, la palabra clave es soltar para que nuevas energías más amorosas y equilibradas te encuentren .

4. También en Capricornio

Saturno y Mercurio están juntos también en Capricornio . Esta conjunción nos permite tomar responsabilidad con lo que decimos. Es tiempo para estar atentas a nuestras palabras, para registrar que pueden ser una fuerza de amor, pero también pueden lastimar . La recomendación es tener presente un uso consciente de esta herramienta tan maravillosa que nos acerca a los demás.

En los próximos seis meses veremos las semillas de la Luna nueva actual. La sugerencia es tomarte un tiempo para conectar con tu interior e intencionar cuáles son tus próximos pasos para dar en tu camino espiritual, aquello que te haga encontrar mejor con vos y con todas las personas con las que compartís día a día.