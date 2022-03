Luna llena en Virgo. Es el momento de practicar el autocuidado y observar nuestros hábitos

La luz de la Luna llena en Virgo nos ilumina para poder observar cuáles y cómo están siendo nuestros hábitos. ¿Estamos cuidando nuestras rutinas? ¿Estamos dando lugar a los ritmos que necesita nuestro cuerpo (alimentación, descanso, disfrute, etc)?

En la medida en que más practicamos el autocuidado, la calidad con la que nos podemos brindar a los demás es mejor, la entrega es más saludable. Virgo es energía de servicio y nos invita a pensar cuán disponibles estamos para los demás . También nos permite comprender que somos parte de un orden más grande y que no importa el lugar que ocupamos siempre podemos ayudar a los que nos necesitan. Virgo hace su trabajo, sea cual sea, con humildad y lo mejor posible .

En oposición está el signo de Piscis que en este momento está super cargado de planetas: Sol, Júpiter, Neptuno y Mercurio; todos juntos conectan con la profundidad, con el sentir todo lo que pasa a nuestro alrededor . Puede ser un tiempo para experimentar procesos a través del cuerpo, de las emociones, o puede aparecer información que nos venga de distintos lugares, y eso nos haga sentir confundidas o poco claras. Te invito a descifrar las señales a partir de canales no convencionales: hacer arte, escribir poesía o escribir en un cuaderno de notas de manera desordenada y caótica, meditar, practicar yoga, o lo que sientas que pueda conectarte con tu sensibilidad.

Además, Venus y Marte siguen caminando juntos por Acuario, esto significa que el deseo y la acción están al servicio responsable de la sociedad . La pregunta que aquí me surge es: ¿de que vale cumplir con todos mis deseos si puede haber un perjuicio a otros? Esta combinación planetaria está en cuadratura con Urano que pide el cambio necesario para ayudarnos a poder pensar estructuras que nos den libertad y no aquellas que nos dejan atadas a algún patrón heredado de algún antepasado que ya no está.

En el fondo todos estamos buscando un sentido, una dirección, eso que nos inspire cada mañana para salir de la cama . Estos planetas nos invitan, nos aclaman para que encontremos ese propósito, ahí está la energía dispuesta a entregarnos las respuestas que nuestro corazón está buscando. Es un tiempo para sentir el poder de transformarnos cada día y que nuestra vida sea una bendición creada por nosotras mismas