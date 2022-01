Mar del Plata: 3 obras de teatro protagonizadas por mujeres

Para quienes están este verano por Mar del Plata y quieren ver teatro protagonizado por mujeres, les recomendamos estas 3 obras: “Radojka”, “Dos locas de remate” y “Madres”.

El denominador común está en los diálogos cercanos, incisivos y magistralmente incómodos. La ira, la moral, el agotamiento también son condimentos que están presentes y logran encender la chispita de la reflexión y las preguntas a la salida del teatro.

En OHLALÁ! conversamos con sus protagonistas acerca de la historia de cada obra, la construcción de sus personajes y algunos detalles que vale la pena conocer antes de ir a verlas.

Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para conservar tu trabajo?, desliza la pregunta el slogan promocional. La historia está centrada en el trabajo de dos mujeres de mediana edad que están al cuidado de una anciana serbia, quien da nombre a la obra.

Un accidente mortal en la casa de Radojka exige a Gloria (Patricia Palmer) y Lucía (Victoria Contreras) tomar decisiones que nunca se hubieran imaginado. La anciana, muerta en la bañera tras un descuido de sus cuidadoras, las pone al límite de la locura. ¿Qué decisiones toman? ¿Cuántos caminos son posibles en la desesperación?

Patricia Palmer le cuenta a OHLALÁ!: “Radojka pone en evidencia la falta de oportunidad en el mercado laboral para las mujeres de más de 50. Es lo que sufrimos todas y es terrible, como si hubiera un culto a la juventud que deja afuera y desprecia la experiencia. Ese es el tema que lleva a estas dos mujeres al desquicio”. Y reflexiona: “Creo que esa exclusión, como cualquier exclusión es violencia y como tal es de lo peor que le puede pasar a un ser humano: sentir que no sirve”.

A Gloria, su personaje, lo compuso desde esa mirada, “como alguien que quiere salvarse de la exclusión”, y por eso “maquina” cómo zafar de perder lo poco que le queda, su trabajo.

Radojka está protagonizada por Patricia Palmer y Victoria Contreras.

Victoria Carreras se pone en la piel de Lucía. En diálogo con OHLALÁ! habla de las razones por las que no dudó en aceptar la propuesta. “La principal, volver a hacer teatro con Patricia”. Ser dirigida por Rinaldi y en el Teatro Provincial, icónico en Mar del Plata, y el guion también sumaron. “Radojka está magistralmente escrita en clave de comedia, un género en el que me siento cómoda y en el que creo que tengo mucho para ofrecer como artista”, dice. “Cuando no hay alternativas, como les pasa a las dos protagonistas, las circunstancias se vuelven feroces. Hay un instinto de preservación en el ser humano que ante la falta de alternativas lo convierte en un animal feroz”.

Palmer aporta otra observación interesante: “Los autores ponen a los personajes con dolor de espalda todo el tiempo y eso no es un dato menor. Me connota una vida arriba de esa espalda, sin triunfo, una vida de frustración, de haber quedado excluida del amor, la familia y, ahora, posiblemente del trabajo. Gloria es una mina que quiere sobrevivir a este sistema salvaje que vivimos todos y mucho más las mujeres, y eso despierta muchas emociones y reflexiones”.

Escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal y dirigido por Diego Rinaldi, la obra es uno de los grandes éxitos de la temporada.

Funciones: lunes y martes

Teatro Provincial: Boulevar Marítimo 2544. Tel: (0223) 493-7786

Instagram: @palmerpatriciaactriz @victoriacarrerasoficial @radojka.laobra

Dos locas de remate

De lo trágico también nos podemos reír. ¿Qué familia no tiene alguna compleja trama vincular por superar? Si las hay, no abundan. Y no es el caso de la historia que protagonizan Soledad Silveyra y Verónica Llinás en “Dos locas de remate”, una tragicomedia dirigida por Manuel González Gil que, desde un estilo delirante, narra el reencuentran de dos hermanas que no se veían desde hace 20 años por circunstancias del pasado y que ahora se ven obligadas a superar las diferencias en el medio de un duelo desopilante.

Por primera vez dos íconos del teatro nacional se unen en una misma obra para hacer reír y pensar acerca de los inevitables y, a veces, insufribles vínculos familiares.

En diálogo con Soledad Silveyra conocemos un poco el detrás de escena: “Con Vero [Llinás] tenemos los mismos valores, y aunque somos dos actrices de distintos orígenes, eso ayudó muchísimo en nuestro proceso creativo. Porque había que hacer verosímil el delirio. Así que transpiramos la camiseta, hubo que sacar los egos del medio, y construir a estas dos locas de remate de manera creíble y a su vez delirante. Evidentemente lo conseguimos porque el público nos da la razón”.

Soledad Silveyra y Verónica Llinás protagonizan la tragicomedia Dos locas de remate.

Cuando Catalina (Silveyra), una “perdedora”, acude a su hermana menor Julia (Llinás) para pedirle casa luego de haber quedado en la calle, el conflicto se vuelve un condimento clave. Catalina se autopercibe como una mujer débil y necesitada y considera que su hermana la tiene que alojar. Julia es una mujer discriminadora sin filtros, clasista e intolerante y se ve forzada a brindar ayuda en total desacuerdo. El resultado es una trama con diálogos espesos, fugaces, sumamente inteligentes e hilarantes.

“Que la gente se pueda reír de las cosas más terribles de una familia es genial, genera una identificación que nos hace muy felices. Por eso, más allá de lo que nosotras damos en el escenario, creo que por eso sucede ese aplauso tan conmovedor, porque la gente se va reflexionando. Hemos recibido mensajes de hermanas que se amigaron después de venirnos a ver, por dar un ejemplo. Es un gran desafío y sumamente gratificante para nosotras hacer esta obra”, reconoce Solita.

Funciones: lunes y martes a las 21

Teatro Mar del Plata: Av. Pedro Luro 2335

Precio de entrada: desde $1900

Instagram: @agenciaraquelflotta @soledad_solita_silveyra

Madres

“Madres” es una comedia que fue furor en el off-Broadway y se estrenó en Buenos Aires el año pasado. Por el éxito que tuvo llegó al teatro Provincial de Mar del Plata para interpelar durante toda la temporada a las mujeres (y hombres) sobre las tareas que asumen las madres.

Este musical cuenta la historia de cuatro mujeres que son amigas y comparten sus experiencias y miradas bien diferentes sobre las vivencias de su propia maternidad. El elenco está integrado por Sabrina Garciarena (Dani), Flor Otero (Nina), Viviana Puerta (Barbi) y Luly Drozdek (Maru).

Luly Drozdek le cuenta a OHLALÁ! acerca de su personaje y de la maternidad “lado b”, que la interpela directamente ya que es madre de Delfina de 2 años. “Me llamó mucho la atención la manera en que se aborda a la maternidad sin romantizarla”, introduce. “Acá se habla de la depresión post-parto, de las madres pulpos como mi personaje (Maru), que hacen todo a la vez, desde maternar, trabajar, hablar por celular. Se habla de la incontinencia, algo recomún tras un parto natural, de las hemorroides. También se habla de la paciencia real que tiene una madre y de que perderla también es parte”.

El elenco de Madres está integrado por Sabrina Garciarena, Flor Otero, Viviana Puerta y Luly Drozdek.

La obra está contada con mucho humor. Seas o no seas madre, la risa llega inevitablemente porque todos y todas tenemos madres o parejas o amigas que lo son. “El humor es la forma más inteligente de contar algo de lo que nos incomoda hablar, y además funciona muy bien en el público abriendo debate pos obra”, dice Luly. Cuenta: “Hemos hablado con matrimonios y mujeres que a la salida de la obra se preguntan: ‘che, ¿a vos también te pasó?´”.

“Mi personaje es la madre profesional del grupo. Empatiza con muchas madres ya que hay cada vez más mujeres que, además de ser madre, trabajan todo el día, mantienen la casa y asumen la crianza. Hay días que no nos da el tiempo. Igual nos lo hacemos”.

Madres está dirigida por Josefina Pieres, con producción general de Carlos L. Mentasti y Valentina Berger (GO Broadway Productions).

Teatro Provincial: Boulevar Marítimo 2544

Funciones: viernes, sábados y domingos

Precio: desde $1570

Instagram: @madreslaobra @lulydrozdek