Maravillas ocultas. 6 destinos de Córdoba que seguro no conocés

San José de las Salinas

Desierto de sal y atardeceres inolvidables

Salinas Grandes, Córdoba. Gonzalo Granja

Salinas Grandes es una de las maravillas poco conocidas de la provincia de Córdoba: está ubicada al noroeste de la provincia (y a 180 km al norte de la capital) y comparte territorio con La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Este desierto de sal promete uno de los mejores lugares para ver atardeceres, ya que cuenta con una laguna salada (de no más de 5 cm de alto y que cubre gran parte del salar) en la cual se reflejan los colores cálidos en contraste con los fríos, lo que da la sensación de perder el horizonte y, por ende, la tierra se confunde con el cielo. Es una postal que difícilmente puedas olvidar.

El mejor momento para visitarlas es en la época seca del año (primavera-otoño), evitando las lluvias, ya que el suelo se pone barroso y se torna difícil el acceso. Eso sí, por nada del mundo te olvides la protección solar, porque los reflejos sobre la superficie blanca pegan fuerte en la piel.

Pero cualquiera que sea la época en que vayas, te recomendamos ir especialmente cerca de la hora dorada del atardecer, ya que es el atractivo principal de este destino, con puestas de sol que duran un rato más que lo normal.

Además de las caminatas por un paisaje que parece lunar, también podés visitar el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas: es un área natural protegida para la preservación de la biodiversidad de la zona, una especie de “isla verde” en el medio de las Salinas.

Y por último, otro datazo para fanáticas de la astronomía: mirar las estrellas o la salida de la luna llena acá no es igual que en otras partes, ¡parece una experiencia surreal!

Salinas Grandes. Un paisaje para recordar. Gonzalo Granja

¿Cómo llegar? Desde Córdoba capital, se accede por la Ruta Nacional 60 y también por la RN 38. Se recomienda ir en vehículos 4x4 al salar porque hay posibilidades de enterrar las ruedas con un auto normal.

capital, se accede por la Ruta Nacional 60 y también por la RN 38. Se recomienda ir en vehículos 4x4 al salar porque hay posibilidades de enterrar las ruedas con un auto normal. ¿Dónde dormir? El único hotel que esta geográficamente ubicado dentro de las salinas es Las Salinas Gran Hotel, con acceso directo; organizan cenas bajo las estrellas y diversas actividades en torno a la particularidad de la región (habitación doble con desayuno, $6000, y con media pensión, $8200). Más info: salinasgranhotel.com

Río Mano Negra

Oasis y cóndores en las Altas Cumbres

Río Mano Negra es un atractivo poco conocido en Altas Cumbres. Gonzalo Granja

Este oasis es, sin dudas, un atractivo poco conocido de las Altas Cumbres. Su origen está en la Reserva Hídrica Pampa de Achala, y sigue su curso por quebradas para unirse con el río Mina Clavero. Se convierte totalmente en un paraíso serrano de aguas frías y transparentes para nadar en verano y contemplar en invierno. Además, siempre es una sorpresa ir a las Altas Cumbres, ya que nunca sabés con qué te vas a encontrar: hay ríos subterráneos, cascadas, cóndores, formaciones rocosas, quebradas, atardeceres y múltiples miradores para frenarse al costado de la ruta. Muy cerquita está también el Parque Nacional El Condorito, que permite apreciar vistas panorámicas de la quebrada y realizar avistaje de aves.

Este paisaje es ideal para conectarte 100% con la naturaleza: sentir la brisa del viento en la cara, descubrir cascadas o recovecos del río, escuchar el canto de los pájaros y hacer trekking por las montañas.

¿Cómo llegar? A la altura del km 26 de la Ruta Provincial 34, hay un puesto y un cartel de referencia que señala el acceso. El ingreso cuesta $200 por persona y se baja por una escalera a esta hoya de agua.

¿Dónde dormir? Los hospedajes más cercanos son en Mina Clavero: Estancia la Niña (desde $8761 la habitación doble con desayuno), Balcón del Río, (desde $6411 para dos personas) y, si el plan es más gasolero, el Hotel Marengo ofrece habitaciones desde $2871. Más info: @turismominaclavero.

Pueblo Escondido

Para viajar en el tiempo

Pueblo Escondido está al pie del Cerro Áspero. Gonzalo Granja

Llegando al límite con Merlo, se encuentra este caserío que, como su nombre lo indica, está escondido al pie del Cerro Áspero. La historia cuenta que a finales del siglo XIX se construyó este pueblo minero, que fue abandonado a mitad del siglo XX, hasta que, en 1995, fue comprado por quien decidió restaurar las instalaciones para fomentar el turismo de aventura. Hoy en día, es un elegido por el paisaje que lo rodea y por la particularidad de su ubicación. Además de visitar el pueblo, podés conocer el majestuoso salto de agua de 22 metros de altura que desciende a una enorme hoya, llamado Salto del Tigre.

Pasar un día en Pueblo Escondido es un viaje en el tiempo, ya que todavía conserva el espíritu de la época. Pero no solo eso, es disfrutar de su microclima, ríos, cascadas ocultas, árboles de tabaquillos y la tranquilidad que abunda en la zona.

¿Cómo llegar? Hay dos caminos, desde Córdoba por la localidad de La Cruz, por una ruta que solo se puede recorrer en camioneta 4x4. Otro camino es por Merlo, por ruta pavimentada hasta llegar al Filo Serrano, y luego 5 km por camino de ripio hasta llegar al Puesto El Tono, donde hay que pagar para atravesar su propiedad.

¿Dónde dormir? Se puede dormir en el pueblo si el plan es mochilero (desde $800). Otra alternativa es hospedarse en el Parque Natural Los Vallecitos, con cabañas desde $2800 por persona. Más info: www.losvallecitos.com.ar

Macizo de Los gigantes

Actividades al aire libre en plan familiar

Los Gigantes, para hacer programas al aire libre en familia. Gonzalo Granja

Los Gigantes es la meca de las actividades al aire libre en Córdoba; pasando la localidad de Tanti, muy cerquita de Carlos Paz, se levanta este imponente macizo que marca el punto de referencia del comienzo de las Sierras Grandes. ¿Qué podés hacer? ¡De todo! Cabalgatas, senderismo para todos los niveles, escalada, visitar cuevas y ríos subterráneos, avistaje de aves, etc.

Una de las actividades más populares es subir al cerro Mogote (2400 msnm), el más alto de toda la zona de Los Gigantes, es un trekking de alrededor de 3 horas de dificultad media; saliendo por Casas Nuevas, tomás el “Sendero Norte” y vas a cruzarte con el Valle del Elefante, con una vista increíble. Otra actividad es subir al Cerro de la Cruz (2240 msnm); si bien llegar a su cima requiere un esfuerzo extra, la vista panorámica de la cumbre es el mejor premio, ¡desde ahí podés verlo todo! Hacia el sur, la Pampa de Achala; al este, el Valle de Punilla; al oeste, los Volcanes de Pocho, y al norte, las pampas de San Luis.

¿Cómo llegar? Se encuentra a 80 km de Córdoba Capital y a 28 km de la localidad de Tanti, sobre la ruta provincial 28. Tené en cuenta que hay varios accesos: el más popular es el de Casas Nuevas, ya que es el único ingreso gratuito, pero se cobra $300 aprox. por vehículo.

¿Dónde dormir? En las cabañas de la Reserva Cerro Blanco, desde $7500 dos noches para dos, con desayuno y entrada a la reserva. Más info: reservacerroblanco.com.ar

Laguna Mar Chiquita

La quinta laguna salada más grande del mundo

Laguna Mar Chiquita está en camino a convertirse Parque Nacional. Gonzalo Granja

Esta laguna salada se encuentra al noroeste de Córdoba y está en camino a convertirse en un Parque Nacional. El Miramar de Ansenuza es un lugar muy particular, ya que, si bien Córdoba es una provincia que no tiene salida al mar, el no poder a simple vista divisar dónde termina la laguna y el plus de su propia salinidad (dato: es tres veces más salada que el océano) hacen que el ambiente te dé la sensación de estar realmente en la playa. Otra particularidad es que, si te metés al agua, flotás como si estuvieras en el Mar Muerto.

También quedate a ver el atardecer, ya que vas a ver cómo el sol se apoya completamente en el horizonte. Las actividades que podés hacer, por lo general, son acuáticas, y justamente tienen que ver con este momento del día: podés navegar en lancha, hacer kayak, volar sobre la laguna en paramotor, visitar los puntos de interés históricos del pueblo, andar en bici por la costa, visitar Colonia Muller, la isla El Mistolar, probar las comidas típicas de la región, etc. Y estate atenta: esta zona tiene la población de flamencos más grande de América (alrededor de 320 mil).

¿Cómo llegar? Por la RN 19 hasta Río Primero, luego se toma la RP 10 y de allí la RP 17.

¿Dónde dormir? El Hotel Ansenuza está frente a la laguna y es el elegido por los turistas por su vista y los planes de spa (desde $9075 la habitación doble con desayuno incluido). Más info: @ansenuzahotel

El Hueco, Traslasierra

Bosque de tabaquillos en un paisaje de cuento

Bosque de Tabaquillos, Traslasierra. Gonzalo Granja

El Hueco es el bosque de Tabaquillos, el más grande de la provincia, y alberga los árboles más grandes y antiguos. ¿Alguna vez viste un bosque de tabaquillos? Parece un escenario salido de El Señor de los Anillos, totalmente de cuento.

Estos árboles son muy especiales, ya que solo crecen en altura y su corteza se asemeja a una “piel de cebolla”. En El Hueco, además, está lleno de “barbas de viejo”, un musgo indicador de que el aire que se respira es muy puro.

Para conocer este bosque, es necesario que te registres al comienzo del sendero en la localidad de Los Molles, Traslasierra. Hay que realizar un trekking de 4 a 6 horas de ascenso de dificultad alta (¡principiantes, abstenerse!). A medida que vas tomando un poco de altura, te adentrás en esta reserva natural, a través de un camino inolvidable por la frondosidad de la zona y el agua del arroyo que lo recorre.

Si no estás para el plan trekking, vale la pena también ir a la reserva aunque no realices esta caminata de varias horas, ¡el lugar es naturaleza en su máximo esplendor por donde lo mires! A tener en cuenta: como es un lugar de preservación, debemos ser sumamente respetuosas, no se puede acampar ni realizar fuego y hay que tomar todas las medidas de cuidados medioambientales pertinentes.

¿Cómo llegar? Se accede por la ruta 14, el punto de estacionamiento está en una cabaña de registro en la localidad de Los Molles, Traslasierra (entre Los Hornillos y Villa Las Rosas). En Google Maps, buscando “Reserva el Hueco”, salen las coordenadas exactas del destino.

¿Dónde dormir? A una hora y media de caminata está el refugio de montaña Vaikuntha, y aunque no duermas ahí, ir a visitarlo es un planazo, porque está ubicado en un paraíso frondoso rodeado de montañas y arroyos, atendido por su dueño, que te ofrece una experiencia (recolección de frutas producidas y caminatas guiadas). Podés alquilar habitaciones (desde $800 por noche) o la zona de acampe ($300 por persona). Otra opción es la hostería Las Jarillas en San Javier (habitaciones dobles, $8500, y apart para dos, $9500, con desayuno incluido). Más info: @refugio_vaikuntha.

Gentileza de Maru Coppari.