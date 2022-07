Margarita Bullrich: ¿Por qué emocionó su performance en La Voz Argentina?

Margarita Bullrich, hija de Esteban Bullrich, interpretó “Aprender a volar”, en el programa de TV La Voz Argentina. Lo hizo no solo con su voz, sino que también usó el lenguaje de señas. Su papá y su mamá la acompañaban en el estudio: el exsenador Esteban Bullrich, que tiene ELA desde hace un tiempo, no contuvo las lágrimas de emoción ante la presentación de su hija.

Una vez que Margarita empezó su actuación, los primeros en darse vuelta fueron Ricardo Montaner, Mau y Ricky. Los siguieron Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

Visiblemente conmovido, Montaner dijo: “Tenías muchas imprecisiones, me imagino que por los nervios, pero algo pasó que no sé qué fue, y Mau y Ricki y yo volteamos juntos. Y luego lo que vi, me dio un llanto muy grande”. Agradeció poder verla interpretar la canción con el lenguaje de señas.

Margarita explicó: “Tuve unos años un poco difíciles, a mi papá lo diagnosticaron hace un año con ELA, y fue un poco duro, fue algo que nos enseñó un montón como familia. Sacar de todo lo malo, algo bueno, y la música es un alivio en eso, por eso también el lenguaje de señas, para que todos lo puedan disfrutar”.

Lali le dijo a la cantante: “Supuse que había algo relacionado con el lenguaje de señas, me daba mucha intriga ver quién era la artista que estaba sobre el escenario. En lo personal giré por un interés, tenés una cosa muy dulce, y evidentemente tu dulzura se transmite en tu impronta”. Luego, Montaner sumó: “Tiene que pasar algo para que hayamos dado vuelta sabiendo que había imprecisiones”.

La Sole también se manifestó en esa sintonía. “Noté una cuestión de superación a la llegada del primer estribillo, y sentí como tu deseo de ir superando, sí pude percibir eso. Siento que esta no fue la mejor presentación, pero creo que puede haber mejores”.

Al evaluar la performance de Margarita, Mau dijo: “Hay algo que sucede que va más allá de la precisión, es casi como algo sobrenatural que empieza a suceder, que conmueve, y que logra cambiar cosas”.

Margarita confesó: “Para mí, la música siempre fue una forma de decir lo que no podía decir hablando, y agradezco que me digan que pude transmitir algo. Siempre fue superar las distintas situaciones que nos tocaron, es como un escudo, una liberación de lo que siento y lo que soy, y no sería la misma sin la música”. Contó que su papá fue clave para que ella descubriera la música como modo de expresión.

A la hora de elegir un equipo, Margarita se volcó a Mau y Ricky.