Mark Ruffalo se sumó a la marcha en Nueva York para defender el derecho al aborto

El reconocido actor Mark Ruffalo compartió ayer en su cuenta en Instagram su apoyo al derecho al aborto y lo hizo a través de un posteo en donde se lo ve en la marcha en la última marcha que se organizó en Nueva York. Recordemos que este tipo de protestas están sucediendo en diferentes partes del país después de que se filtrara un borrador en donde la Corte Suprema trabaja en un proyecto que podría anular el histórico veredicto de “Roe vs. Wade”, el cual brinda acceso al aborto a las mujeres norteamericanas.

“Mis hijas me pidieron que me uniera a ellas en una manifestación y marcha Pro-Choice en Nueva York. Había cientos de mujeres y hombres jóvenes marchando juntos para proteger los derechos reproductivos de la mujer. Por cínicos que sean los jueces derechistas de la Corte Suprema, no pierdan la esperanza”, sostiene el actor en el texto del posteo y agrega: “Esto no está resuelto. Esto no es ley. Roe sigue en pie. No dejes que te lo quiten. Tenemos que movilizarnos juntos, organizarnos y salir juntos a las calles para evitar que Estados Unidos se deslice hacia el pasado cruel ”.

“Escuché a una niña de 13 años decir esto... “Ested quiere que yo y los niños de 11 años de mi generación seamos obligados a tener el bebé de un violador o de un pariente incestuoso. No es justo. ¡Andate a la mierda! ¡Prohibiciones de mi cuerpo!” No te quedes desesperado. Si estás perdiendo la esperanza, no estás haciendo lo suficiente” y cierra diciendo: “ Organizar, Marchar y hacer “Good Trouble” juntos. ¡Aquí están todas las organizaciones a las que puede unirse hoy! Hombres, eso nos incluye a nosotros. Muchos de nosotros tenemos vidas muy diferentes porque las mujeres tenemos derecho a elegir. Sal de las sombras y defiende a nuestras mujeres familiares y amigas y sí, a nuestras hijas. No hay nadie que quiera obligar a su hijo a tener el bebé de un violador o de un familiar pervertido”.