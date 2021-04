Marketing millenial: montaron un restó plant based que sus clientes viralizan

Eran los primeros días de marzo y Darío Leibovich (32), junto con Gabriel y Uriel Hendler, abrían “Let it v”, un restaurante 100% plant based y gluten free, en Palermo. A los quince días, se decretó la cuarentena y todos los planes y las reservas se cancelaron. El equipo, al que luego se sumó Matías Teper, decidió frenar.

“No queríamos salir desesperados a sacar delivery. Tenía que estar a la altura de lo que ofrecíamos en el salón. Estuvimos un mes más para desarrollar la carta, hacer prueba de producto y de packaging” , explica Darío. Hoy cuentan con cuatro locales, dos dedicados exclusivamente al delivery y take away, y proyectan abrir en Brasil para el segundo semestre.

Presentan una propuesta de sushi y platos fusión que combinan sabores, aromas y culturas de todo el mundo. De Let it V, nació “Vakery”, marca de pastelería, que hoy cuenta con puesto propio en el Mercat de Villa Crespo. “Lo que te permite la comida plant based es jugar con los sabores de cada país, las frutas y verduras de cada región. Al no haber muchos jugadores, podés innovar realmente”, afirma.

Los primeros pasos

Darío Leibovich, creador de Let it V.

Ceviche plant based en Let it V.

Hace cinco años, uno de los socios visitó Nueva York y vio un puesto muy chiquito de sushi vegano en Chelsea Market. Ese puestito empezó a crecer hasta convertirse en cinco locales. La idea era interesante, pero no era el momento para lanzarlo en el público argentino. “La mayoría lo iba a pensar como un nicho, cuando es a la inversa, porque cualquiera lo puede consumir. Hace tres años arrancamos el plan de negocio, pero todavía no estaba listo el mercado. Conseguimos el local, hicimos el desarrollo de marca y lanzamos en febrero de 2020 las primeras pruebas”, recuerda Darío, que estudió diseño gráfico pero luego se orientó al marketing y el mundo gastronómico.

Con la cuarentena, los gastos se volcaron hacia la comida. Sus principales clientes eran los millenials y se convirtieron en sus influencers. Subían fotos espontáneamente, daban a conocer la marca y les hacían probar a sus padres sabores nuevos y deliciosos.

Descubrir un nicho

“Había un nicho en embarazadas, gente intolerante a la lactosa o al gluten. En el caso de gluten free, la mayoría de las opciones que hay en el mercado son malas y no te garantizan que no haya contaminación cruzada. Ahí destacamos un montón”, asegura Darío.

El equipo de chefs, sushimans y pasteleros constantemente prueba nuevos productos. Su premisa es respetar el medioambiente, educar en que se puede comer rico y bien. “Tenemos un Whatsapp, donde vos podés pedir una asesoría para que sepas qué vas a pedir, qué vas a comer y aconsejarte en base a tus gustos. Lo mismo hacemos por Instagram”, relata y agrega: “Sabemos que todo lo que sea producto de verdura, que sea orgánica y libre de agrotóxicos es mucho más cara y eso hace que nuestro ticket sea más caro, pero también nos marca la diferencia. Trato de cuidar al cliente que me consume, trato de cuidar su calidad de vida, trato de hacer el mejor producto posible”.

Los consejos de Darío

“Entendé qué quiere tu cliente. Es fundametal hacer un estudio de mercado. No basta solo con tener una idea. Cuando lanzás algo en el rubro gastronómico, volver atrás tiene un costo muy alto. Entonces, el tema de analizar: si conviene o no, a dónde uno quiere apuntar y qué va a buscar con eso”.

eso”. “Buscá fidelizar al cliente. Tener un trato personalizado es clave. En nuestro caso, eso fue lo que marcó una diferencia y está en el ADN de la marca”.

“Encontrá dónde podés destacarte. Quizás es lo que hacen todos, pero haciéndolo un poco mejor y un poco más consciente. Esto ayuda al éxito. Después es mucho trabajo, mucha prueba y error”.

“Aprendé a convivir con el error y tratá de mejorarlo. Siempre va a haber cosas que salen mal o que fallan, cosas que se te escapan de las manos, pero, las que puedas, intentá mejorarlas y sabé que siempre va a haber un grado de error, no se puede evitar”.

En números

Inversión inicial: USD 100.000

Entre 8.000 y 10.000 pedidos de delivery mensuales

y pedidos de delivery mensuales 30 comensales por turno pueden comer en el restaurante

comensales por turno pueden comer en el restaurante Rango de precios: entre los $300 y los $2000

y los Sucursales: 4

65% de los pedidos son directo a través de whatsapp

de los pedidos son directo a través de whatsapp 40.2 k seguidores en Instagram