¿Qué es la masculinidad frágil? Santi Maratea dio cátedra tras los dichos de Flavio Azzaro

El influencer Santi Maratea es tendencia en redes sociales porque dio cátedra sobre “masculinidad frágil”. Todo surgió porque el conductor televisivo Flavio Azzaro se burló de la sigla LGBTIQ+ y relativizó el ataque homofóbico al bar Maricafé, ubicado en el barrio de Palermo.

En sus historias de Instagram Maratea tomó el tema e interpeló a Azzaro. “La noticia es el acto violento contra el local [Maricafé] y la pregunta de Azzaro es: ‘¿Por qué tiene que haber un café inclusivo? ¿Si soy heterosexual no puedo entrar?’ ¿Entendés lo que significa la palabra inclusivo? Obviamente que podés entrar, pasa que vos creés que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual, hay un tema discriminación, pero es tu forma de pensar”, comenzó el influencer.

Santi Maratea dando CÁTEDRA de machismo y masculinidades frágiles en instagram.



CÁTEDRA! pic.twitter.com/4QXSLFQzl5 — CAMILA 👑 (@K1000Ain) January 19, 2022

Y continuó con el contexto del ataque a Maricafé. “Hay un ataque a un lugar gay y el chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conoce nada del mundo gay y que le gusta su compañera. Tranquilo, rey, parece que te ponés nervioso”.

Así incendiaron el frente de Maricafé

Luego Maratea introdujo el concepto de masculinidad frágil: “Después de todo estamos hablando de masculinidad frágil, ¿no? Y esto es lo que pasa, es un claro ejemplo. Si a un hombre se le cuestiona, y ni siquiera se le cuestiona, pero si él siente que su sexualidad se cuestiona tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad, tiene que empezar a molestar a su compañera, porque tiene tetas y a él le gustan las tetas. Todo responde a la masculinidad frágil”.

Según su reflexión: “Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas, que las hacen para que no piensen que les gustan otros chabones”. Alude a varones como Azzaro, que -según el influencer- prefiere ser machista a la posibilidad de que se lo catalogue como gay.

Y lanza una pregunta para toda la sociedad: “En una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista. ¿Por qué querría dejar de ser machista si me es negocio? No solo los hombres, sino las mujeres juzgan más a un hombre que no sea ‘tan heterosexual’, que no sea ‘tan hombre´ antes que al machista. Siendo machistas tenemos más chances de ser parte [aceptada] de la sociedad que no siendo heterosexuales”.

¿Qué es la masculinidad frágil?

El sociólogo investigador adjunto de Conicet en temas de diversidad sexual Martín Boy habla con OHLALÁ! sobre el concepto de masculinidades. “Por mucho tiempo se pensó a la masculinidad como un todo universal y homogéneo. Recientemente, se comenzó a visibilizar otro tipo de masculinidades y, por ese motivo, empezó a emplearse “masculinidades” en plural. Esta pluralidad implica dar cuenta de las jerarquías al interior de lo masculino y cómo ciertos subgrupos también padecen las normas del patriarcado y la heteronormatividad”, expresó. “Identificar a estas otras masculinidades implica dar cuenta de las relaciones de poder entre los diferentes grupos que componen la masculinidad. En el día a día, aun no todos valemos lo mismo”, sostiene.

El psicólogo Diego Gómez, que trabaja estos temas en su consulta, define el concepto de masculinidad frágil. “La fragilidad en la masculinidad refiere a que constantemente los varones debemos estar demostrando a otros que “somos hombres” (machos), que tenemos “aguante”, que somos fuertes, que estamos “(hétero)sexualmente” listos, que no tenemos miedo, que somos “valientes”. Es decir, “implica ‘rendir cuentas’ para, cada día y a cada rato, pasar el “examen”, para que nadie dude de nuestra “hombría” (en especial, otros varones)”.

Agrega: “Para eso debemos hacer o decir lo que sea necesario al público presente. El mundo machista es una perpetua ‘Corte’. Siempre estamos midiéndonos, siempre somos jueces y verdugos de otros, y viceversa.”