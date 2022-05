Matar a la Bestia: todo lo que tenés que saber sobre la película argentina que habla de identidad y el despertar sexual

Egresada de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, y luego de varios cortometrajes que brillaron en festivales internacionales cono Cannes, Agustina San Martín estrena estrenar su primera película, Matar a la Bestia: un drama con toques fantásticos -y atmósferas terroríficas- centrado en una joven protagonista que no solo busca llenar ausencias, sino su propia identidad sexual. Seguí leyendo y te contamos un poco más .

¿De qué se trata?

Emilia tiene apenas 17 años. Tras la muerte de su mamá, llega al albergue que administra su tía Inés en la frontera argentino-brasileña . Busca a su hermano, del que no tiene noticias desde hace rato, pero sabe que está ahí afuera, en alguna parte. En la selva -plagada de mitos y leyendas- también acecha una peligrosa bestia, según dicen los lugareños, el espíritu de un hombre malvado que se ensaña con las mujeres . Pero Emilia no tiene miedo, al menos no de este monstruo, al que debe enfrentar junto a su pasado y ese inevitable cruce de la adolescencia a la adultez.

Foto gentileza: Matar a la bestia

Razones para mirarla

San Martín venía gestando esta idea desde hace casi una década, incluso antes de la realización de su primer corto No Hay Bestias, de 2015. Según sus propias palabras, la historia se relaciona bastante y fue creciendo transversalmente a esos primeros trabajos, pero costó concretarla a falta de tiempo y, sobre todo, un presupuesto acorde. Matar a la Bestia es una producción mínima (aunque no lo parece desde la puesta en escena), el esfuerzo conjunto entre colaboradores de Argentina, Chile y Brasil . Por suerte, logró filmarla antes del comienzo de la pandemia -en febrero de 2019-, pero quedó encajonada hasta 2021, cuando pudo terminar de darle los últimos detalles y presentarla en festivales de cine como Toronto y Mar del Plata.

“Mi responsabilidad como directora es intentar decir algo, intentar hacer algo de una forma ligeramente distinta. Hacer un esfuerzo para entregar algo especial”, Agustina San Martín

Fronteras literales y metafóricas

“Me fascinan las fronteras en sí mismas, primero como concepto, como simbología del fin de una cosa y el inicio de otra. Como una suerte de espacio donde las cosas no tienen clasificación”, contó Agustina en el marco del Festival de Mar del Plata, por eso no sorprende la ambientación y los paisajes de su ópera prima. Maravillada con Misiones, la realizadora y su directora de fotografía, Constanza Sandoval, recorrieron la provincia a la caza de esos pueblitos que llamaran su atención. Así, El Soberbio (a orillas del río Uruguay, cerca de la frontera con la pequeña villa brasileña de Porto Soberbo) se convirtió en el escenario perfecto para esta historia sobre el despertar sexual y la búsqueda de la identidad.

“Sentí que si había una historia de despertar sexual, en especial en la adolescencia, y la orientación sexual, el lugar tenía que ser la frontera”, Agustina San Martín

Foto gentileza: Matar a la bestia

“Un exorcismo queer”

Esta mezcla de fantasía y realidad, que coquetea con el cine de terror pero se queda al límite del género, tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Toronto, en septiembre de 2021. Ahí, San Martín entendió que los temas de su obra conectaban mucho más con la comunidad LGTB+. Para uno de los jóvenes espectadores, la película era “un exorcismo queer”, slogan que la cineasta adoptó (con orgullo) desde entonces.

¿Dónde la podés ver?

Matar a la Bestia llega a las salas locales a partir de este jueves 5 de mayo. Una película chiquita y poco convencional, casi artesanal, de la mano de una joven y obsesiva realizadora que se detiene en cada detalle. ¿Ya viste este adelanto?