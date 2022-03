May Calamawy: la actriz egipcia-palestina que conquista Marvel y coprotagoniza la nueva serie Moon Knight

Si fuiste fanático de The Mummy (1999) -aquella icónica película protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz- hay algo que tenés que saber: no podés perderte Moon Knight.

Basada en una novela gráfica relativamente moderna (su primer número publicó a principio de los 80), la serie se centra en Marc Spector, un mercenario que sufre un trastorno de identidad disociativo y que se ve envuelto en un misterio mortal que involucra a dioses egipcios con sus múltiples identidades.

Junto con Oscar Isaac y Ethan Hawke , el elenco está liderado por May Calamawy. Una joven actriz de origen egipcio-palestino que la rompe y que da vida a una mujer en acción.

May Calamawy durante el estreno de Moon Knight en Los Angeles. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

May Calamawy: una mujer en acción

Mientras que May nació en Palestina, su mamá es de origen jordano y su papá egipcio. Con tan solo 35 años, hoy protagoniza una de las grandes apuestas de Marvel pero muchos de nosotros la conocimos por su fantástico papel en la serie Ramy de Hulu (en Argentina, Star+) . Una ficción que explora los desafíos de ser musulmán en Estados Unidos y, desde una narrativa 100% de autor, trajo a la televisión una serie única. Allí May da vida a Dena Hassan, la hermana del protagonista, una chica que quiere marcar su propio camino y que no teme dejar en claro sus posturas.

En Moon Knight el escenario es completamente otro: con muchas escenas de acción y la mística de los antiguos dioses de Egipto, May da vida a Layla El-Faouly, un personaje que no existe en las novelas gráficas. Parte del ‘pasado’ de nuestro protagonista, ella es una arqueóloga que vuelve a su vida para ayudarlo.

Oscar Isaac, May Calamawy y Ethan Hawke en el estreno de Moon Knight en Los Angeles. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney Jesse Grant - Getty Images North America

En primera persona

Tu personaje nació en las novelas gráficas, ¿qué nos podés contar sobre ella?

May Calamawy. Doy vida a Layla El-Faouly y, como decís, a ella no la conocimos en las novelas gráficas . Es un personaje nuevo. Es egipcia, conoce a Marky por eso cuando se encuentra con Steven... está muy confundida. Como persona, Layla es muy fuerte y resiliente, pelea por lo que ella cree y -al mismo tiempo- es vulnerable.

Dentro de los personajes de Marvel, Moon Knight no está entre los más mainstream, ¿qué sentís que las personas deberían saber antes de darle play al primer episodio?

May Calamawy. Lo primero que quiero decir es que es importante mantener una mente muy abierta, porque cada episodio es diferente y si estás algo confundido, solo seguí mirando . El show te va a llevar a una aventura pero también va a ser muy profundo, porque trabaja con un montón de asuntos relacionados a la salud mental.

Por suerte cada vez más vemos a personajes femeninos en series o pelis de acción, ¿cuáles fueron los desafíos de interpretarla y qué fue lo que más disfrutaste?

May Calamawy. Creo que porque tantas historias de superhéroes están orientadas al mundo masculino, ese es uno de los desafío, ¿no?.

¿Qué significa ser una superheroína? ¿Ella tiene que ser ruda? ¿Tengo que copiar el comportamiento de un hombre?

May Calamawy. Después de pensarlo por un tiempo entendí que no estoy interpretando a un superhéroe, estoy dando vida a una persona... dentro de una historia de superhéroes, entonces quería que sea fuerte. Ahí fue que empecé a preguntarme qué significa ser una mujer y para mí las mujeres tenemos una fortaleza suave única. Así que Layla es realmente poderosa, pero ella sabe bien cuándo utilizar esa fuerza y que está bien ‘sentir’ .

Así que fue un desafío llegar a esa conclusión y cuestionarme todas estas cosas.

Estoy tan agradecida de que tomé este rol. Primero porque amo Marvel, tengo tanto respeto por todo lo que han hecho a lo largo de los años. Y siempre he creído que sus historias tocan temas fundamentales como salud mental y desarrollo personal . Por eso estoy muy orgullosa de ser parte de esta historia en específico y me divertí mucho haciéndolo.

Uno de los grandes temas de Moon Knight es que explora temas de salud mental y lo hace desde la acción y fantasía, ¿por qué crees que esto es importante?

May Calamawy. Es realmente muy complicado definir, visualmente, cómo es padecer de transtorno de identidad disociativo. Va a ser diferente para cada persona y, además, hacerlo desde una perspectiva sensible. Así que a veces, acercanos a un tema desde otra dimensión o un mundo diferente, lo hace un poco más cercano y -desde mi opinión- también es algo más respetuoso a toda la situación en general.

Creo que lo interesante de la serie es que se puede ver desde diferentes perspectivas. Si simplemente querés quedarte con la acción, la vas a pasar genial. Pero si deseas ir un poco más profundo... es increíble ver aquello que Steven y Mark atraviesan. Khonshu -el dios egipcio- es una manifestación de la falta de control. Algo que esta totalmente fuera de control, que está en tu interior pero que no está integrado y con lo que estás luchando.

Es una metáfora y, a veces, esas metáforas son más fáciles de apropiar.