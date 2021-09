Mercurio retrógrado en Libra. Qué significa y cómo aprovechar al máximo la energía que cambia a partir de este domingo

Mercurio estará retrógrado en Libra desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre. Y aunque la palabra retrógrado nos provoque un sobresalto, tranquilas, porque todo es cuestión de perspectiva.

Los planetas retrogradan vistos desde la tierra, lugar en el que estamos paradas. Desde este punto parece que estuvieran retrocediendo pero en realidad ningún planeta se mueve hacia atrás así como tampoco los eventos del universo suceden para perjudicarnos. Que Mercurio retrógrado meta miedo -profetiza desgracias y complicaciones- también depende de cómo observemos este tránsito. De eso se trata la astrología, de cómo percibimos el movimiento de los planetas y los astros.

“Los cuerpos celestes nos marcan los ritmos. Hay que salir de ese lugar egoico de que nosotros controlamos todo porque si quiero ir en contra de lo que propone el universo probablemente termine en un lugar sufriente. La cuestión es estar alineado con la energía que nos propone. Entender cuál es el aprendizaje que hay detrás de eso que propone el orden superior y transitarlo”, aclaró Luz Nordin en diálogo con Ohlalá! deconstruyendo la idea de que Mercurio retrógrado es nuestro enemigo.

Se trata de “un tránsito que sucede al menos unas tres o cuatro veces al año es decir que pasa bastante seguido”, continuó la astróloga y tarotista y de tanto nombrarlo se volvió un evento popular en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidiana y hasta en los memes. Sin embargo, a través de estos canales se difundió mucho la sombra o aspectos negativos de este planeta cuando retrograda.

“Los planetas representan funciones psicológicas de los seres humanos. Mercurio es la forma en la que pensamos, nos comunicamos, aprendemos, enseñamos, transmitimos información, procesamos información, recibimos información” , explicó la mujer detrás de la cuenta de Instagram @quironeando.astrotarot. Y cuando está retrógrado su función falla durante ese periodo. “Un planeta retrógrado implica que la función que representa ese planeta está un poquito afectada”, reveló.

Mercurio estará retrógrado en Libra desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Entonces Mercurio retrógrado nos vaticina que habrá interferencias en la comunicación y en la conexión y el planeta Libra “tiene que ver con los vínculos y las relaciones amorosas, de pareja y sociedades. Es un signo que tiene que ver con la relación uno a uno. Puede representar a la pareja o puede ser un socio a nivel laboral”, explicó la astróloga. Esto significa que el cortocircuito podría darse en una conversación con un socio o pareja.

Aquí es donde entra en juego nuestra perspectiva, nuestra capacidad de encarar este evento con actitud y sacarle jugo. “Lo interesante es encontrar otro aspecto distinto de esa misma función para aprovechar el tránsito retrógrado de este o cualquier planeta”, completó Luz.

La tarotista propone en vez de exteriorizar todo el tiempo nuestros pensamientos, ideas o lo que nos pasa -que puede ser malinterpretado por la otra persona por las “fallas” en la comunicación- desconectar un poco, que siempre viene bien, y hacer un llamamiento a la introspección y meditación.

“Es un momento que nos invita a darnos ese espacio para rever, reflexionar, ordenar las ideas. Identificar qué queremos en las relaciones amorosas, qué estamos esperando del otro, qué podemos dar nosotros, cómo nos estamos comunicando. Pero todo esto es muy probable que no lo pueda hacer si no paro la pelota, si no me doy ese tiempo de respiro, de reflexionar internamente”.

Shahariar Lenin en Pixabay

Nuestras vidas se encuentran atravesadas por las redes sociales, Internet, el exceso de información. Esta es “una invitación del universo a que vibremos con esa energía que nos propone, cultivar el silencio para resolver qué es lo que nos está pasando a nivel mental”. Si lo vemos de este lado, Mercurio retrógrado está lejos de ser nuestro enemigo.

Para aprovechar este proceso al máximo la especialista aconsejó “escribir todo lo que vamos pensando y lo que nos va pasando en este periodo para tener un registro sin olvidarnos y cuando sea el momento indicado poder conversarlo, exteriorizarlo, es decir, cuando el planeta esté directo porque los siguientes no serán días para vomitar todo a la otra persona”.

Saber qué puede suceder durante estos tránsitos nos ayuda a prevenir situaciones. No es regla pero sí sabemos que los malos entendidos y los problemas de conexión son un clásico en mercurio retrógrado entonces podemos ser más precavidos y, por ejemplo, no programar ninguna charla virtual esos días. Además podemos considerar ser extremadamente claras cuando hablamos para evitar malos entendidos y evitar mensajes que se presten a confusión. También ser empáticos, pensar que la otra persona puede que no entienda muy bien lo que estoy diciendo. Mejor entonces actuar con precaución y poner nuestro granito de arena para que si se genera un conflicto, que no sea tan grave como el que podría haberse generado.

La firma de contrato es otra cuestión a evitar, pero en el caso de que esto sea imposible la mejor forma de hacerlo durante mercurio retrógrado es tratar de prevenir malos entendidos entonces leer las condiciones cinco veces y no dos como lo hubiera hecho en cualquier otro momento o hacer más preguntas de las habituales o repreguntar ante cualquier duda para no dar lugar a malos entendidos después.

Por último, cabe la pena destacar que se trata de un evento con influencia colectiva por lo que la energía está disponible para todos los signos. “Obviamente puede ser que si tengo algo en Libra (sol, luna, ascendente o lo que fuere) lo sienta un poco más porque el planeta está pasando por un lugar donde yo tengo algún elemento de mi carta natal, pero tampoco hay una fórmula exacta de qué le va a pasar a cada signo. Los podemos vivir todos a los efectos de mercurio retrógrado.