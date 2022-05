MET Gala 2022: Kim Kardashian llevó el icónico vestido que Marilyn Monroe usó para cantar el feliz cumpleaños a John F. Kennedy

Ya se sabe: la pasarela de los MET Gala no solo es uno de los momentos más fashionistas del año, sino también uno que se presta a los grandes debates . Es que mientras que en las redes se pone en duda si las celebrities respondieron o no a la consigna del año (o si se arriesgaron lo suficiente o no), los outfits elegidos no escapan al “Me gusta” y “No me gusta” de la audiencia mundial.

Quizá por eso la arriesgada decisión de Kim Kardashian sorprendió a todos y, lo que primero surgió como un rumor de redes, se terminó por confirmar ayer a la noche: es que la celebritie y empresaria decidió llevar el icónico vestido que Marilyn Monroe usó para cantar el feliz cumpleaños a John F. Kennedy en 1962 . Y seamos honestos: ¿qué más norteamericano que eso?

Marilyn Monroe 1962 - Kim Kardashian 2022

Valuado en millones de dólares y con la condición de no ser modificado (ni dañado) Kim Kardashian consiguió que le prestaran este icónico vestido el cual -para usarlo- tomó la decisión de bajar de peso . De hecho, según los medios norteamericanos, la empresaria perdió 7 kilos en 3 semanas.

Kim kardashian bajó 7 kilos para ponerse un iconico vestido de Marilyn Monroe

¿Cuáles fueron las claves de su look?

Acompañada por su actual pareja, el comediante Pete Davidson, claramente el vestido hasta los talones y con brillos fue la estrella del outfit y por eso que para complementarlo eligió un abrigo de peluche blanco, aros de birllantes y el pelo tirante en rubio platino complementaron al foto final.