“Mi viejo no fue un santo o un dios, pero me conecto con lo que amo de él”: 10 frases de Dalma Maradona en una entrevista íntima

El 25 de noviembre de 2020 se detuvo el tiempo para Dalma Maradona y, también, para tantos millones de argentinos. Murió Diego Maradona. Desde ese día, como nos cuenta en esta charla íntima, hizo lo que pudo. Lloró, se enojó, se abrazó a los suyos, hizo terapia, aprendió, se reconectó. Hasta arrancó a coconducir un programa de radio (Un día perfecto, por la Metro), donde la oímos cada día descubriendo su fuerza, sus valores, su perspectiva de la vida.

Esa misma perspectiva fue la que la llevó, un poco enojada con todos, a querer contar su propia versión de su papá desde el amor y la verdad en el documental sobre la vida del 10, que se podrá ver en los próximos meses por Discovery Channel.

Dalma Maradona lleva la herencia de un linaje al que aprendió a abrazar, con sus luces y con sus sombras. Sabe que su papá no fue un dios, pero lo ama y lo extraña cada día. Y, aunque por momentos el dolor le quita las fuerzas, se reconecta con el amor de su familia, de su hija, Roma (3), y con la noticia de la llegada de la pequeña Azul (está embarazada con fecha de parto para finales de julio) que los tiene felices. “Aunque no van a ser tan pegadas en edades como Giannina y yo, hay algo en esto de tener dos nenas que me recuerda a mi infancia. Ser dos hermanas mujeres es lo mejor que me pasó en la vida, les deseo lo mismo a ellas”.

Dalma Maradona GUIDO ADLER

Destacamos las 10 mejores reflexiones de la entrevista que podés encontrar en la edición de abril de OHLALÁ! en todos los kioscos de revistas.

1. Sobre el duelo

“Al duelo una lo transita como puede, no hay una fórmula. Todavía me cuesta un montón, lo extraño todos los días de mi vida, pero aprendés a convivir con eso porque no te queda otra”.

2. Sobre el final de Diego Maradona

“Pasó algo que no tendría que haber pasado, pero eso está en la Justicia. Yo duermo tranquila, no necesito explicarle nada a nadie en ese sentido. Está a la vista lo que yo hice, lo que fui y lo que sigo siendo”.

3. Sobre la denuncia de Mavys Álvarez

“Me parece bien que una haga su descargo y la escuchen. Después podés creerle o no. Yo, obviamente, no le creo porque hay algo en el discurso que me suena raro. Me pasa que justo de esto no quiero salir a hablar porque siento que no suma en nada al feminismo lo que yo pueda decir”.

4. Sobre el feminismo

“Para mí el feminismo es uno solo y tiene que ver con que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Está bueno lo que creció en los últimos años y, aunque los extremos nunca son lo mejor, siento que a veces se necesita eso para que escuchen y que no sigan muriendo mujeres como si nada”.

5. Sobre el fanatismo por Diego Maradona

“Cuando era chiquita no podía entender mucho ese amor que le tienen a mi papá. Nadie se pone a discutir de él como futbolista. Hay otras cosas que son las que se discuten y me pasa mucho que cuantas más personas conozco, más lo admiro, más lo quiero, más lo valoro. Veo videos de él de hace mil años y digo: “Claro, es esto, sigue vigente”. Lo dijo hace 20 años y lo ves ahora y es espectacular. Lo que pasa es que también es un personaje muy controversial, hay miles de cosas que él dijo o hizo con las que yo no estaba ni estoy de acuerdo”.

6. Sobre las críticas

“No te voy a decir que mi viejo fue un santo o un dios. No hay nada más alejado. Pero yo me conecto con lo que amo de él, con lo que admiro. Hay miles de versiones, algunas muy desafortunadas, gente que tiene otros fines. Me da pena, pero también estoy muy segura de saber perfectamente quién fue él, nadie me lo tiene que venir a contar, y nadie lo va a convertir en un monstruo que no fue. No voy a permitir eso”.

7. Sobre Diego y las drogas

“El tema drogas lo he hablado desde muy chica con él y lo he visto padecer, lo he visto pasar por tantas cosas... Yo ya sabía, lo supe desde muy chiquita”.

8. Sobre el orgullo de su papá

“Para mí no había manera de no terminar el secundario, y cuando terminé, vi la emoción de mi papá y entendí que era la primera Maradona que se había recibido del colegio. Cuando lloró desmedidamente, yo decía: “Que lo saquen del escenario, por Dios, esto es un papelón”. Pero después entendí. Salimos del acto y me dijo: “¿Sabés lo que es para mí? Lo que yo quise y nunca pude hacer porque tenía que hacer otras cosas”.

9. Sobre mostrar a su hija

“¿Me hubiera gustado ser anónima? Qué sé yo, no sé, porque no tuve la posibilidad, pero si mi hija la tiene, se la voy a dar. Roma es re actriz, se saca fotos, le encanta, no sé cuánto va a durar, pero los dos estamos de acuerdo en que ella tenga conciencia de saber cuál es la consecuencia de mostrarse y que todos opinen. Las redes son muy salvajes”.

10. Sobre el documental de Diego

“Estoy produciendo un documental sobre mi papá. Está basado en una obra de teatro que hice hace 10 años hablando de mi relación con él y de lo que le pasa a la gente con él. Yo quería hablar desde el amor. Nos llevamos bien, nos peleamos, pensamos distinto, sí, diez mil veces, ¿te lo puedo decir en la cara? Sí. Se hicieron muchas series y especiales desde que se murió, para ninguna nos llamaron ni a mí ni a mi hermana ni a mi mamá para chequear la información”.