Minx: feminismo, liberación sexual y porno en la nueva serie de HBO Max de la que todos hablan

Minx estrenó el 17 de marzo por HBO Max y, rápidamente, se convirtió en la nueva Euphoria. Nos tiene a todas hablando de esta atrapante historia inspirada en los setenta que tiene como protagonistas a Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Jessica Lowe, Oscar Montoya, Lennon Parham, Idara Victor y Michael Angarano.

Si todavía no te conquistó, te contamos (sin spoilear) las 4 claves que la convierten en un éxito asegurado.

1) La trama es girl power

Ophelia Lovibond interpreta a Joyce Prigger, una joven periodista decidida a defender los derechos de la mujer que pretende innovar creando una publicación gráfica feminista en pleno auge de la liberación.

Sin embargo, su idea no prospera y, después de recibir portazos por todos lados, termina accediendo -no muy convencida- a la idea del editor Doug Renetti (Jake Johnson, el inolvidable Nick Miller de New Girl): crear la primera revista erótica para mujeres.

4 cosas que tenés que saber si querés ver Minx, la nueva comedia de HBO que protagonizan Ophelia Lovibond, Jake Johnson y Jessica Lowe. HBO Max

2) Plantea un cambio de paradigma

Minx narra todos los cuestionamientos que su protagonista se hace en torno a la sexualidad tal como ella la interpretaba hasta el momento.

En un ámbito donde los hombres siempre tuvieron el poder y los recursos, Joyce logra abrirse paso sin perder el foco de su lucha: la igualdad en el ámbito laboral y ¡en la cama!

Un dato: tiene más desnudos masculinos que cualquier otra serie que hayamos visto últimamente. ¿La cuestión? Quizás uno de los objetivos de Joyce es conseguir que, al menos en ese espacio, los hombres vivan lo que es la cosificación (tan conocida por las mujeres en la vida real).

3) Está inspirada en una historia real

Aunque sus creadores aseguran que se trata de una historia de ficción, sabemos que Ellen Rapoport se inspiró en Playgirl.

Playgirl fue una publicación que salió a la venta en 1973 y que intentó encontrar un lugar en el mercado de publicaciones eróticas, pero esta vez con desnudos que resultaran atractivos para las mujeres en la década de la revolución sexual.

Funcionó: la revista llegó a vender 1,5 millones de copias por aquellos tiempos. Pero finalmente, cerró sus puertas en 2015.

4) La escenografía en Los Ángeles de los 70 es increíble

La peli está ambientada en los emblemáticos 70, en el Valle de San Fernando, así que si sos fan de Paul Thomas Anderson vas a encontrarte con locaciones que te van a dejar enamorada.

El vestuario es un tema aparte, el espíritu libre, el color y la fantasía son siempre un must para ver en la pantalla.

Con un tono irónico y diálogos geniales, Minx no deja de retratar un mundo oscuro: la época del furor del porno, en la que la mayor parte de la industria estaba concentrada en Los Ángeles, y donde la corrupción, el machismo y la explotación eran moneda corriente.

La serie que cuenta con 10 capítulos ya está disponible para que la veas en HBO Max.