Mirá el primer avance de Bullet Train, el divertido thriller de acción protagonizado por Brad Pitt

Definida como una adaptación libre de Maria Beetle, la novela escrita por el autor japonés Kōtarō Isaka , esta nueva película es presentada por SONY como un divertido y delirante thriller de acción.

Escrita por Zak Olkewicz (Last Voyage of the Demeter) y dirigida por David Leitch (John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious. Hobbs & Shaw), Brad Pitt encabeza el reparto que se completa con Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Joey King, Logan Lerman, Masi Oka, Andrew Koji, Bad Bunny y Sandra Bullock .

La historia nos lleva a un viaje en tren bala sin escalas que recorre Japón, allí se encuentra reunido un grupo de asesinos eclécticos que harán todo lo que tengan a su alcance para sobrevivir . Ahora bien, ¿quién saldrá vivo de este tren? y -aún más importante- ¿qué les espera en la última estación a los que sobrevivan?