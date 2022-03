Moda para todas: cinco marcas de ropa con curva de talles inclusiva

La ropa tiene varias funciones: nos cubre y protege del clima al mismo tiempo que expresa nuestra identidad y preferencias. Pese a cumplir un papel tan importante, no todas las personas pueden utilizar prendas que les gusten y les queden bien. Lamentablemente, aún con los cambios culturales que estamos viviendo, la mayoría de las marcas no fabrica talles que superen el XL.

A continuación te contamos sobre cinco emprendimientos que, entre puntadas y costuras, crean ropa original que no dejan a nadie afuera.

Archetype

Archetype (@archetypelingerie) nació seis años como un emprendimiento de Agustina Nogueira Veron. Al poco tiempo de empezar, varias mujeres se comunicaron con ella para pedirle que creara ropa interior que superara los 105 centímetros de busto (talle prácticamente inexistente en las grandes marcas). A partir de escuchar las necesidades de sus clientas, la inclusión de todos los cuerpos se consolidó como parte de la identidad de Archetype.

Hoy la marca creció bastante y su filosofía sigue siendo la misma. En su web se encuentran conjuntos minimalistas y elegantes que van del talle S al 4XL en bombachas y del 85 al 120 en corpiños. Además, creó una cápsula de ropa interior para personas pene-portantes en colaboración con la activista trans Louis Yupanqui (@louis yupanqui) y sus campañas incluyen modelos de diversos tamaños y edades.

Dónde comprar: a través de su tienda online

Limay Denim

La curva de talles de Limay Denim abarca desde el 34 al 60 Gentileza Limay Denim

Si estás buscando un jean con un calce perfecto deberías darte una vuelta por el local de Limay Denim (@limay_denim). Además de la calidad de sus prendas, un rasgo propio de la marca es que son conscientes del impacto que la ropa tiene tanto a nivel social como ecológico. Para empezar, la curva de talles abarca desde el 34 al 60, lo cual permite que dos personas con corporalidades diferentes puedan llevarse el mismo producto.

A esto se le suma que no hay distinciones entre prendas “de hombre” o “de mujer”. Según su creadora Mercedes Krom, la ropa no tiene género por lo cual no debería ser un limitante a la hora de vestirnos. También es política de Limay reducir al máximo posible la huella de carbono, por eso fomentan el consumo de materia prima nacional, la reducción del uso del agua en la producción y evitan el uso de plásticos en su packaging.

Dónde comprar: en su showroom ubicado en Huergo 237 (CABA) y a través de su sitio web

Kachet bikinis

Kachet es pionera en mallas que venden por separado corpiño y bombacha y tiene una curva talles que incluye nueve tamaños. Gentileza Kachet bikinis

En 2008 a Paula Sarafian le hacía ruido que ambas piezas de los bikinis se vendieran en conjunto, ya que, si tenías más busto que cadera o viceversa, no podías utilizar una de estas. Ese problema y las ganas de hacer algo al respecto fue lo que la impulsó a crear una línea de trajes de baño dentro de la empresa familiar Kachet (@kachetbikinis).

Con el correr del tiempo, el emprendimiento creció y es una de las pioneras en ofrecer la posibilidad de comprar ambas partes por separado y en tener una curva talles que incluye nueve tamaños distintos. Dice Paula: “Hay que sacarnos de la cabeza que algunos cuerpos pueden usar algo y otros no”. En Kachet hay una visión democrática de la ropa, las colaless y los colores vibrantes no son un privilegio que solo algunas corporalidades pueden lucir.

Dónde comprar: en su showroom ubicado en Larrea 667 (CABA) y a través de su sitio web

Abrakadabra

Con un estilo urbano que incluye prendas 100% negras y otras con estampados audaces, Abrakadabra ofrece once talles de faldas, nueve de tops y seis de vestidos. Gentileza Abrakadabra

Jazmín Cofone, creadora de Abrakadabra (@abrakadabra.plus), cuenta que cuando ella comenzó a confeccionar ropa, pocas empresas trabajaban talles grandes, y si lo hacían, no tenían una estética juvenil o contemporánea. Entendiendo esta problemática se propuso desde su lugar modificar la situación. Con un estilo urbano que incluye prendas 100% negras y otras con estampados audaces, Abrakadabra ofrece once talles de faldas, nueve de tops y seis de vestidos.

Si por algún motivo esas medidas no te satisfacen, está la opción de confeccionar la misma prenda a medida. La filosofía de Abrakadabra es que, sin importar nuestro tamaño, encontremos ropa que nos enamore y nos calce bien.

Dónde comprar: en su showroom ubicado en Borges 1896 (CABA) y a través de su sitio web

Aire Molino

En Aire molino las prendas están confeccionadas en seis talles distintos y en muy pocas cantidades. Gentileza Aire Molino

En la web de aire molino (@airemolino) se describen a sus productos como “vestuario para la vida diaria”. Esta frase no podría ser más adecuada ya que en su ropa hay un toque romántico y vintage que dan la sensación de haber sido vestida por un estilista décadas atrás.

Las prendas están confeccionadas en seis talles distintos y en muy pocas cantidades. La razón de esto es que la marca apela al slow-fashion, es decir, se producen pocos productos de muy buena calidad para que estos sean perdurables y sostenibles en el tiempo. De esta forma se fomenta el trabajo ético, al mismo tiempo que se reduce el consumo y el impacto ambiental.

Dónde comprar: a través de su tienda online