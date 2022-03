Montevideo, a través de sus bares: 6 propuestas imperdibles para cafetear

En Montevideo no hay dos bares iguales: cada uno enriquece el paisaje urbano con su estilo y su identidad. Los hay modernos y ágiles. Históricos con mesas donde se han sentado escritores, políticos y músicos. Cafés para ir por la mañana a leer el diario y otros para cafetear de tarde y quizás terminar tomando un vermú. Sofisticados cafés de especialidades con variedades de origen, y cafetereras de antes, que se encienden todas las mañanas desde 1800.

Tanto en Buenos Aires como en Montevideo la costumbre de cafetear es un clásico de la cultura rioplatense. El arte de suspender un rato la rutina, irse a la conversación de una mesa vecina o posar los ojos detrás de la ventana es igual de ambos lados del río. Los cafés funcionan como refugios temporarios para los transeúntes y para los habitués, son un segundo hogar.

Si te vas un finde a Montevideo o estás unos días de paso por la ciudad, te dejamos una selección de los cafecitos más interesantes que no podés dejar de conocer. Ideales para frenar y cargar pilas, pasar una larga jornada de networking o simplemente perderte entre las páginas de un libro. Acá van nuestros preferidos.

1) La Farmacia

La Farmacia, en Montevideo Gentileza Francisco Supervielle

Cerrito 550 esq. Ituzaingó, Ciudad Vieja.

IG: https://www.instagram.com/cafelafarmacia/

Lunes a Vienes, de 8 a 19 hs. Sábado, de 9 a 19 hs.

Ubicado en el edificio de una antigua farmacia, esta exótica cafetería es una parada obligada si estás por Montevideo. Su ambientación te asegura un viaje en el tiempo: un mobiliario de madera original, frascos de vidrio y morteros de mármol que se utilizaban para elaborar medicamentos.

Este proyecto pertenece a tres hermanos, que, luego de crear La Madriguera Café en el barrio de Carrasco, se cruzaron con el coleccionista Aaron Hojman, quien los invitó a ver su histórica farmacia en Ciudad Vieja; el lugar era perfecto. Hoy La Farmacia Café es reconocida por su exquisito café de especialidad, servido a través de pequeños rituales farmacéuticos.

La Farmacia, en Montevideo Gentileza Francisco Supervielle

Te recomendamos probar el expreso especial acompañado de un postre de Medio Oriente llamado Baklava. El momento del día ideal para visitarla es la mañana, cuando el sol que entra por la ventana ilumina las estanterías y vitrinas que, tiempo atrás, almacenaron medicamentos. De fondo suele sonar una playlist especialmente curada por su barista Manu Calvo, llamada Farma´s Sound, que está disponible en Spotify.

2) The Lab Coffee Roasters

The Lab, un café elegido en Montevideo

Av. Tomás Giribaldi 2283 esq. Patria, Museo Nacional de Artes Visuales, Parque Rodó.

IG: https://www.instagram.com/thelabcoffeeroasters/

Martes a Domingo, de 8.30 a 20 hs.

Moderno y minimalista, funciona como un excelente espacio de networking, así como para tomarse una pausa y disfrutar de un exquisito café de especialidades, acompañado de alguna de sus tortas, que son irresistibles. The Lab pertenece a una familia: una madre, su hija y su hijo.

La historia empieza con el hijo que se muda al Salvador, y la madre y la hija que van a visitarlo. Allí conocen el café de especialidad, se enamoran de este universo y empiezan a fantasear con llevarlo a Uruguay. A diferencia del refrán del dicho al hecho hay gran trecho, en este caso el trecho fue bastante corto: en 2015 empezaron con la formación y, en marzo de 2016, The Lab Coffee Roasters abría su primer local en Montevideo.

The Lab, un café elegido en Montevideo

Hoy cuenta con seis locales: entre los que se destacan el de Pocitos, al que llega mucha gente para estudiar o trabajar; el de Punta Carretas, ideal para una merienda a la tarde; y nuestros preferidos: los que están en el Auditorio Nacional del Sodre (similar a nuestro teatro Colón) y en el Museo Nacional de Artes visuales, en Parque Rodó. Este último está rodeado de árboles y, por las mañanas, se escucha el canto de los pajaritos. “Si pasás por The Lab, no podés dejar de probar el cappuccino con el clásico sándwich caliente, que lo hacen con un queso de una quesería local, delicioso. Y, para paladares más golosos, pedir el Mocha con salsa de chocolate belga y una porción de Red Velvet”, recomienda Verónica Leyton, dueña y mentora de The Lab.

3) Café Brasilero

Café Brasilero

Ituzaingó 1447 esq. 25 de Mayo, Ciudad Vieja.

IG: https://www.instagram.com/cafebrasilero.uy/

Lunes a Viernes, de 9 a 19 hs. Sábado de 10 a 19 hs.

Si te gusta la literatura y la historia, esté café es para vos. El predilecto de Mario Benedetti, Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros escritores, escritoras y poetas uruguayos de renombre. El Café Brasilero es un ícono de la bohemia montevideana, que enciende su cafetera desde 1877. Por dentro, hay láminas de estilo Art Nouveau, poemas enmarcados, fotos en blanco y negro.

Si andás de paseo por Ciudad Vieja, no te pierdas la experiencia de sentarte en una mesita contra la ventana del café más antiguo de la ciudad, y el primero en ser declarado de interés cultural por la Intendencia de Montevideo. La recomendación es el Café Galeano —los cafés tienen nombres de escritores—, acompañado de la Torta Alemana de Manzanas y almendras glaseadas con helado.

El escritor Eduardo Galeano era habitué del Café Brasilero

Si querés hacerla completa, podés llevarte un libro o un cuaderno para escribir. ¡La inspiración y las historias flotan en el aire! A tu alrededor verás desde extranjeros de todas partes del mundo hasta abogados locales, despachantes de aduana, empresarios y jóvenes artistas. Quizás te resuenen las palabras que dijo Galeano, habitué por más de 20 años del Café Brasilero: “Soy hijo de los cafés. Todo lo que sé se los debo a ellos (…) Lo aprendí escuchando, en las mesas de los bares”.

4) Atorrante Café

Atorrante Café

S. José 1300 esq. Aquiles R. Lanza, Centro.

IG: https://www.instagram.com/atorrante_cafe/

Lunes a Viernes, de 9 a 20 hs. Sábados de 10 a 17 hs.

“Un café para despertarse e ir al trabajo, o ir al espacio”, es el lema de este café céntrico que se destaca por su edificio antiguo, su estética industrial y la agilidad de su servicio. Atorrante Café es un lugar especial si querés sintonizar el pulso de la rutina diaria en Montevideo. Su ubicación bien céntrica hace que los personajes que circulan por el café sean bien variados: trabajadores de oficinas, empresarios, políticos de todos los partidos, periodistas y artistas.

El local, que supo ser una verdulería durante 15 años, conserva su fachada intacta, pero por dentro se hizo de cero: piso de baldosa calcárea artesanal, paredes crudas en cemento, luminarias con estilo antiguo, sillas Thonet restauradas y una cocina a la vista con una barra larga donde se despliega la magia del café de especialidades. Podés llevarte un cappuccino al paso o sentarte a almorzar y hacer una larga sobremesa disfrutando de un whisky on the rocks.

Sus dueños son Nicolás Fumía, quien tuvo durante cinco años la cafetería del emblemático Teatro Solís, Martín Pittaluga, dueño de La Huella en José Ignacio, Joaquín Rubio y Jorge Jover. “El concepto de Atorrante fusiona un ambiente fresco y dinámico con ese espíritu de cafetín de centro urbano, de fines de los 80 en Montevideo”, cuenta Fumía.

Atorrante Café

La mañana con jazz de fondo y el mood suave del arranque del día es ideal para instalarse en una mesita contra la ventana y trabajar en la compu o el leer el diario. El hit indiscutido de Atorrante es el sándwich; te recomendamos dos: El Imperial de Mortadela con pan de molde de masa madre con 90% harina de maíz y 10 % harina integral, queso dambo rallado, mostaza de Dijon y pepinillos, y la Focaccia con Bondiola, queso de cabra y Rúcula.

5) Candy Bar

Candy bar, en Montevideo

Durazno 1402 esquina Santiago de Chile, Palermo.

IG: https://www.instagram.com/candybarpalermo/

Martes a Sábado, de 12 a 00 hs. Domingo, de 12 a 16 hs.

En el histórico barrio de Palermo, cuna del candombe, el “Candy” es un pequeño refugio colorido, de estilo vintage chic, con mesas y sillas diferentes. Cafetería, bar de coctelería italiana y comida tipo brunch gourmet, el Candy Bar es de esos lugares a los que se llega por recomendación y enamoran.

Como muchos de los cafés montevideanos, el Candy conserva la fachada de un viejo bar, abierto desde 1963, con el mismo nombre. Mariana Valiño y Hernan Farsaci, una uruguaya y un rosarino, fueron quienes después de trabajar en gastronomía durante años en Barcelona lo reciclaron con la fantasía de abrir un bar propio en Montevideo y dar la vuelta al Río de la Plata.

Candy Bar, en Montevideo

El mood del Candy es el de un bar de barrio, con habitués y turistas que coexiste entre sus mesitas. Lo caracteriza no solo la excelencia en los platos y los tragos, sino su clima distendido y la calidez en el servicio. “Podés venir y pasarte toda la tarde tomando café y trabajando como en el living de tu casa”, cuenta Mariana y recomienda el postre hit, el Banoffee. para acompañar con el café. De tarde, a la hora de la merienda, son clásicos los calentitos, unos sándwiches que salen a la plancha, ideales para acompañar con un rico café con leche. La música es muy protagonista del bar y por los parlantes suele salir jazz, blues y música africana.

6) Oro del Rihn

Cafés elegidos de Montevideo

Colonia 897 esquina Convención, Centro.

IG: https://www.instagram.com/orodelrhin/

Lunes a Sábados, de 8.30 a 20 hs.

Una esquina con una gran puerta giratoria, vitrina con las tortas y masas a la calle. Si querés viajar a un clásico salón de té europeo, esta confitería especializada en repostería alemana será tu lugar favorito. Ubicada en el Centro, “El Oro”, como la llaman sus habitués, es una parada obligada en la ruta de los cafés míticos de Montevideo.

Abrió sus puertas en 1927 y su fundador fue un joven confitero alemán, llamado Hermann Stahl, y su mujer, Catalina Weige. Hoy su bisnieto, Christian Stall Holm, lleva adelante el café y conserva las recetas originales que cruzaron el Atlántico con su bisabuelo. Los recomendados de “El Oro” son las palmitas alemanas y el Café Mozart (con cognac) o, si es un día de mucho calor, los Eiskaffee o Eisschokolade, que son como un ice coffee o milkshake de café y chocolate, con strudel de manzana.

Cafés elegidos de Montevideo

La tarde puede ser un momento ideal para hacer una pausa y disfrutar de este lugar histórico por el que pasaron gran cantidad de personajes de la cultura uruguaya. Además del local original en la calle Colonia, hay dos más en Punta Carretas y Pocitos, este último tiene una propuesta de librería, que marida a la perfección con el universo del café.