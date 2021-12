Murió Joan Didion: ¿Qué libros tenés que leer para conocer a esta escritora?

Murió Joan Didion, escritora, periodista y ensayista estadounidense, a los 87 años. Había nacido en Sacramento, el 5 de diciembre de 1934.

Tal como cuenta LA NACION, ella empezó su carrera de joven: publicó notas en la revista Vogue para un público femenino, colaboró después en The Saturday Evening Post y The New York Times y sus artículos, compilados en Slouching Towards Bethlehem, la convirtieron en la cara femenina del “nuevo periodismo” de Truman Capote, Tom Wolfe y Gay Talese. También redactó guiones con su marido, el escritor John Gregory Dunne, y publicó novelas y ensayos, dos géneros que consideraba diametralmente opuestos.

En esta nota, te recomendamos una serie de libros fundamentales de su obra para conocerla.

El año del pensamiento mágico (Random House): Se trata de un libro memorable que cautivó a millones de lectores en todo el mundo. Según En menciona la editorial: “En él, la escritora Joan Didion, una de las autoras norteamericanas más prestigiosas de finales del siglo xx, narra con una fascinante distancia emocional la muerte repentina de su marido, el también escritor John Gregory Dunne. Este libro tan breve como intenso es, por consiguiente, una reflexión sobre el duelo y la crónica de una sobreviviente. El año del pensamiento mágico obtuvo el National Book Award en 2005″. (272 páginas; $4300)

"El año del pensamiento mágico" de Joan Didion

El río en la noche (Fiordo): Esta es su primera novela, escrita en 1963. La editorial argentina Fiordo la tradujo por primera vez al español. La muerte de un hombre -imaginario– fue la punta del ovillo para esta primera novela de Didion. (312 páginas; $1500)

"El río en la noche" de Joan Didion

Según venga el juego (Random House): Escribió Débora Vázquez en LA NACION que “el libro es una suerte de espejo estrellado, un conjunto de fragmentos filosos, el rompecabezas de una vida, la de Maria Wyeth, una actriz de dos películas casada con un director que prefiere filmar exteriores en el desierto a convivir con ella”. (192 páginas; $3000)

"Según venga el juego" de Joan Didion

Noches azules (Random House): Publicado a mediados de 2019, Joan Didion le pone palabras a un dolor inexplicable: la muerte repentina de su única hija. Casi como el siguiente capítulo de El año del pensamiento mágico, en este texto la autora da unos pasos hacia atrás y busca revivir aquellos recuerdos olvidados para celebrar la vida de su hija y atravesar el significado e impacto de su despedida final. Un libro difícil de leer que habla del amor, la pérdida, la muerte y el dolor por el paso del tiempo. (160 páginas; $3000)

"Noches azules" de Joan Didion

Sur y Oeste (Random House): Este libro que te recomendamos es una recopilación de los cuadernos inéditos de Joan Didion, escritos en los setenta durante un viaje en coche por el sur de Estados Unidos. Según detalla la editorial, “Sur y Oeste termina con las notas californianas de 1976, que empezaron como un encargo de Rolling Stone para cubrir el juicio contra Patty Hearst. Aunque Didion no llegó a escribir el artículo, la experiencia la hizo reflexionar sobre los Hearst, sus propios años de formación y un Oeste que, al contrario del Sur, siempre ha mirado al futuro”. (176 páginas; $2300)

"Sur y Oeste" de Joan Didion

Los que sueñan el sueño dorado (Random House): En esta propuesta de Didion se la puede conocer aún más como ensayista, porque se trata de una antología de los mejores artículos y ensayos de quien fuera periodista y escritora. (342 páginas; $3700)