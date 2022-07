Nacidas el 9 de Julio: cómo te marca celebrar tu cumpleaños el día de la patria

Hay un día especial para cada persona. Ese día celebra haber realizado otra vuelta alrededor del sol, arriba de la enorme roca que llamamos Tierra. Ese día se espera con más o menos ganas, se añora ser más grande o más joven, se reciben sorpresas o regalos, pero algo es seguro: es un día distinto. La Nación Argentina celebra cada 9 de Julio su independencia de España. Todo el país se viste de banderas, la mayoría no va a trabajar, muchos comen locro: es un día distinto. Y hay un grupo de personas especiales, estadísticamente una entre 365 individuos, para quienes ese día es el mismo. Cumplen años el 9 de julio, celebran su día en un día especial para el país. Esta es la historia de tres mujeres, nacidas del 9 de julio.

“De chica pensaba que los festejos en TV eran por mi cumpleaños”, relata Mónica Vistalli, profesora de inglés desde hace casi medio siglo. “Es que en esa época, por falta de profesionales, todos empezamos a enseñar siendo estudiantes. Es mi gran vocación hasta el día de hoy”, explica Mónica, nacida el 9 de julio. “Recuerdo todos mis cumpleaños, no con globos de colores, sino en celeste y blanco”. Así lo rememora Mónica por más de 30 años de festejos.

Sus hijos son de 3 décadas diferentes. Marcela (49), Yanina (41) y Martín (29) la convirtieron en la abuela de cuatro nietos. “Mis cumpleaños siempre fueron muy festivos. A mi papá, hijos de italianos, siempre le gustaron las mesas largas”, relata Mónica mientras muestra fotos con sus nietos.

Mónica Vistalli cumple el 9 de julio: ¿Cómo lo vive?

Rosario Rossi cumple hoy cuarenta años. Es trabajadora social y soy perito asistente social en el juzgado de Paz Letrado de Lobos. Recuerda que, cuando era chica, esta fecha también tenía sus contratiempos. “De chica lo feo era que, si caía en vacaciones de invierno, no había casi nadie en mi cumple”, cuenta con una media sonrisa. “Generalmente festejaba con mis familiares, los hijos de los amigos de mis papás y mis primos, que igualmente eran muchos”.

Suele ser un día frío, nublado, a veces llueve, pero sin duda, el 9 de julio no es un día más. “Cada cumple tiene algo distinto, actualmente son mis hijos mi mejor regalo y con quien disfruto mucho de pasarlo”, cuenta Rosario sobre sus hijos Lupe, de 8 años, y Francisco, de 5. Todos los cumples fueron distintos, pero recuerda uno único: “¡El día que nevó!”

El 9 de julio de 2007 quedó grabado en el recuerdo con copos de nieve. “Fue un regalo de la naturaleza”, acota Mónica, sobre la última gran nevada en la ciudad de Buenos Aires, que cubrió de blanco buena parte de la Argentina.

“A mí no me gusta festejarlo a lo grande”, reconoce Tatiana Abba, estudiante de biotecnología en la Universidad de La Plata, que también trabaja de moza los fines de semana. Hoy está cumpliendo 21 años. “Sinceramente no lo siento como algo distinto. Lo bueno es que es feriado y por lo tanto no curso”, sonríe Tatiana, y asegura: “Nunca tuve un cumpleaños malo, todos los 9 de julio son muy lindos”.

Una abuela que enseña inglés, una madre que lo celebra con sus hijos, una hija que lo festeja entre apuntes de biotecnología... este 9 de julio es especial para todo el país, pero único para ellas. “Siempre me gustaron las fechas patrias”, asegura Mónica. “Si pasás por mi lugar de trabajo vas a ver todos los días nuestra bandera, creo que la independencia es lo más. Y me siento una mujer muy independiente, ¡soy independiente!”.