Netflix compartió el avance de Anatomy of a Scandal, su nuevo thriller psicológico

Mientras esperamos la llegada de abril, déjenos decirles una cosa: el mes estará repleto de grandes estrenos y series de las cuales no van a poder dejar de hablar . Además del regreso de Better Call Saul y Russian Doll, Netflix también tiene en su grilla el estreno de Anatomy of a Scandal. Un thriller psicológico que llega con muchísimas promesas y que -para los fanáticos del género- será toda una aventura.

Basado en el libro de Sarah Vaughan, la historia se desarrolla a través de los escándalos personales y políticos de la élite británica, un ecosistema plagado de privilegios, corrupción y arreglos privados. Nuestros protagonistas son James y Sophie Whitehouse quienes -en apariencia- viven una vida perfecta y llena de lujos . Él es un ministro con una trayectoria en imparable ascenso hasta que un escándalo sobre su pasado sale a la luz. Del otro lado está Kate Woodcroft, una fiscal que está dispuesta a todos para descubrir la verdad.