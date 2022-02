“No puedo pararme frente a un espejo”. La demoledora reflexión de Emma Thompson sobre el desafío de mirarse a sí misma

En medio de un enorme movimiento encabezado por algunas de las actrices más importantes de la industria, hoy son ellas quienes responden abiertamente y denuncian los comentarios sexistas que muchos productores, cineastas y hasta periodistas hacen. Desde Sarah Jessica Parker preguntando -irónicamente- si se espera que ella no envejezca hasta Jane Fonda rockeando su melena canosa, hoy nos toca aplaudir de pie a Emma Thompson y sus reflexiones sobre cómo los cuerpos de las mujeres son atravesados por ideales irreales.

Emma Thompson en Good Luck to You, Leo Grande imdb

Durante la rueda de prensa de su nueva película Leo Grande, un periodista le consultó sobre una de las escenas claves de su personaje: Nancy permanece inmóvil frente a un espejo. ¿Tuvo esto algún desafío especial para la actriz? Ahí fue cuando Thompson de manera solemnemente respondió: ”Fue difícil (...) Esto es tarea para todos ustedes. Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados, [pero yo] sabía que Nancy no iría al gimnasio. Tendría el cuerpo normal de una mujer de 62 años que ha tenido dos hijos” y confesó: “No puedo pararme frente a un espejo así nomás. Si me paro frente a un espejo, siempre sacaré algo o haré algo. No puedo quedarme ahí. ¿Por qué habría de hacer eso? Es horrible. Pero ese es el problema, ¿no? A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida. Ese es el hecho. Y todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y lo mal que está todo. Todo está mal, y tenemos que vernos así”.

En ese momento la actriz británica se puso de pie y mirando a los periodistas dijo: “Así que inténtenlo. Intenten pararse frente al espejo y no se muevan. No te muevas. Solo acéptalo, solo acéptalo y no lo juzgues. Eso es lo más difícil que he tenido que hacer. He hecho algo que nunca había hecho como actriz”.

“Sophie Hyde tenía estos ejercicios fantásticos. Nos acostábamos en el suelo y dibujábamos alrededor de nuestros cuerpos y para señalar los lugares que creíamos que nos gustan o no nos gustan o las cosas que le han pasado a tu cuerpo. Y luego, un día pasamos todo el día sin ropa, porque teníamos que acostumbrarnos” - Emma Thompson

Sobre Leo Grande

Thompson da vida a Nancy Stokes, una maestra jubilada de 55 años que nunca experimentó un orgasmo ni tuvo sexo satisfactorio. Para arreglar las cosas, contrata a un trabajador sexual -Leo Grande- pero se verá puesta a prueba por una colección aparentemente insuperable de barreras internas y tabúes.