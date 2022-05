Now and Then: todo lo que tenés que saber sobre el nuevo drama criminal protagonizado por Soledad Villamil

La televisión está plagada de historias policiales con misterios por resolver. Now & Then va un poco más allá y, a través de dos líneas temporales contadas en simultáneo, suma una reflexión generacional: las aspiraciones de un grupo de jóvenes amigos recién graduados de la universidad vs. la realidad de la vida adulta, y cómo las decisiones que tomamos a los veintitantos todavía repercuten dos décadas después. ¿Qué tenés que saber sobre esta apuesta apuesta única y multicultural que reúne a un gran elenco de estrellas hispanas asentadas en la ciudad de Miami?

Parte del elenco de Now and Then. Foto gentileza de AppleTv+

Todo lo que tenés que saber

De qué se trata : Miami, año 2000. Pedro, Ana, Alejandro, Sofia, Marcos y Daniela acaban de terminar la facultad y deciden festejar, pero el fin de semana da un giro inesperado y un accidente de auto acaba con la vida de uno de ellos . Ahora, dos décadas después, los cinco restantes deben volver a reunirse y asumir las consecuencias de esas decisiones que tomaron años atrás. Pero esta es apenas la punta del iceberg de una trama más compleja que invita al espectador a convertirse en detective para tratar de descubrir los secretos y mentiras de estos sobrevivientes.

. Now and Then estrenó el viernes de la semana pasada en . ¿Tenemos avance? Apple compartió hace algunas semanas el trailer oficial y podés verlo por acá.

Foto gentileza de AppleTv+

En primera persona

Soledad interpreta a la adulta Daniela, una documentalista aficionada y aspirante a cineasta que busca capturar la verdad. Por su parte, la idealista Ana (Marina de Tavira) soñaba con ser “la primera mujer en convertirse en presidenta”, pero la adultez la encuentra en un lugar muy diferente, sopesando todo lo que perdió y lo que pudo ser.

Tienen una carrera impresionante y formar parte del elenco de una serie de Apple TV+ es todo un evento ¿Cómo llegaron al proyecto y qué fue lo que más les interesó?

Soledad Villamil. Fue un lindo ofrecimiento que llegó en octubre/noviembre de 2020, o sea, en un momento bastante especial donde estábamos muy preocupados; yo en lo particular, pero creo que todos en general, por el futuro, por lo que iba a pasar con nuestro trabajo . Con lo cual, este llamado tuvo también algo de luz de esperanza, no solo por las características del proyecto, sino por el momento en el que llegó. Enseguida leí los tres primeros guiones y me parecieron muy bien escritos, muy interesantes. Me encanta el thriller. Me parecía un lindo desafío meterme en ese género, el elenco, los directores… creo que todos los ingredientes eran como para tirarse de cabeza .

Marina de Tavira. Por mi parte, cuando leí el primer episodio me dejó sumamente enganchada. Quería seguir leyendo más . Todavía no estaba conformado el reparto, pero, cuando me empezaron a nombrar las personas que se estaban sumando, me pareció fascinante. Me pareció increíble ver nombres de actores y actrices que he seguido por mucho tiempo, que he admirado muchas de sus películas y sus trabajos. Y la idea de que todas estas personas estuvieran involucradas y pudieran contar la misma historia, y que a mí me tocara hacer la parte de México junto con José María (Yazpik)… me pareció que era un honor poder ser parte de este proyecto y ser como la cara de México representando esta historia.

Sus personajes son parte de la segunda línea temporal, la del presente. ¿Qué nos pueden contar sobre ellas? ¿En qué lugar se encuentran cuando la conocemos?

Soledad. En el presente, Daniela carga con la responsabilidad y el compromiso de haberle prometido a Hugo (Matt Mitchell) -su hijo adoptivo- un futuro, una familia. Pero está en un callejón sin salida, sobre todo por su situación económica, y es una gran frustración para ella . El accidente aniquiló sus sueños y siente que, de alguna manera, tiene que reparar esa situación y ese dolor que ocasionaron adoptando a Hugo, que quedó huérfano. Tiene este proyecto personal para poder reparar esa herida. Está muy frustrada, muy dolida y con una necesidad muy grande de resolver esa culpa y ese dolor. Ese dolor que es una cicatriz en el brazo, una cicatriz mucho más anímica que física .

Marina. A Ana la encontramos en un momento donde se ha dedicado, durante muchos años, a la carrera de su esposo, a criar a su familia, a guardar un secreto, a tratar de sentir que la vida puede seguir adelante . Está unida a un hombre con el que no solo comparte una tragedia, sino algo más que se irá revelando en la serie, lo que los hace estar realmente juntos: una tercera persona que ya no está, que de alguna manera los unió y eso hace que sea un amor muy particular. Es una relación de una enorme complicidad, extraña. Vemos a Ana en ese momento de su vida donde no sucedió eso que ella quería y, sin embargo, todavía sigue siendo muy capaz . No es que esté sentada sin hacer nada, pero sucedió de otra manera, no como ella soñaba.

¿Podés contarnos un poquito sobre el mood de la serie? ¿Cómo lo definirías?

Soledad. Narrativamente es un thriller, un policial que tiene todos los códigos del género, muy atrapante, con esta cuestión del ‘whodunit’ (quién lo hizo) que primero tiene que ver con el episodio del pasado y después con el episodio del presente y esta otra muerte . Construye muy bien las intrigas y todos los puntos de giro que tiene la trama . Además, está la multiculturalidad que propone, el hecho de que la acción transcurre en Miami y que estos amigos vengan de diferentes lugares de Hispanoamérica le da un color muy particular . También las diferencias sociales, económicas y psicológicas, cómo cada uno va transitando ese derrotero de su vida, con esa culpa, y cómo cada uno resuelve ese evento.

Marina. También una historia coming of age ¿Verdad? Ese recorrido de quiénes fuimos y quiénes somos ahora . A mí me gusta mucho esta mirada hacia el pasado y ver cómo es ese momento donde todo es una promesa, todo está por suceder, todo apenas empieza en la vida. Y el ahora, qué fue de esas personas, en quienes nos hemos convertido. En este caso, quizá, es muy amarga esa respuesta, pero no necesariamente tiene que ser así.

Now & Then propone una estructura muy particular e interesante: ¿cómo fue el proceso de filmación?, ¿pudieron interactuar ambas generaciones de personajes?

Soledad. Por suerte tuvimos un período de ensayos y de encuentros previos a empezar a filmar en donde trabajamos bastante con Miranda de la Serna (que interpreta a la joven Daniela). Como dato de color, Miranda iba al jardín con mi hija Violeta, así que este reencuentro tuvo un carácter muy especial . Intercambiamos mucho, es una situación bastante rara construir un personaje entre dos. Y es un desafío que la serie planteaba y que nosotras lo trabajamos muy a fondo, pensando en quién era Daniela, qué cosas le pasaban, cuáles eran sus intereses. Cosas que, inclusive, no están contadas en la serie, pero que le dan un background. Poder imaginar todo el arco del personaje que va desde Daniela a los 20 a la Daniela del presente: qué perdió y que ganó. Todo lo que perdió de esa ilusión, de esa juventud, el entusiasmo. Y todo lo que ganó de responsabilidad, de carga, de culpa”.