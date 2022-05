Obi-Wan Kenobi ya está disponible en Disney+: todo lo que tenés que saber sobre la nueva serie de Star Wars

Si la popularidad de una ficción estuviese íntimamente relacionada con sus problemas de producción, Obi-Wan Kenobi debería ser, o un éxito absoluto o un total fracaso . Es que pocas series de televisión dieron tantas vueltas y estuvieron tantas veces al borde del abandono como la nueva propuesta del universo de Star Wars.

Sumándose a The Mandalorian (el gran bombazo de la plataforma) y The Book of Boba Fett (un estreno que no llegó al impacto que se esperaba), Obi-Wan Kenobi es el tercer live-action de uno de los metaversos más hyperos de Disney. ¿Qué tenés que saber antes de darle play a Episodio I?

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+.

La historia y cómo se conecta con el resto de las series

Bajo el género de aventura épica espacial (un poco, el lugar en donde podemos ubicar a todas las historias de Star Wars), la serie arranca 10 años más tarde de los eventos que conocimos en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005) . Y recuerden: la Orden del Jedi fue destruida por la Orden 66, Anakin Skywalker se convirtió en el Lord Sith Darth Vader y creó el programa Sith Inquisitors (un grupo de Dark Side Force para cazar a cualquier Jedi) y Obi-Wan Kenobi está vigilando. En este contexto es que, después de estar escondido en Tatooine y vivir una vida solitaria en el exilio, Kenobi debe embarcarse en una nueva aventura.

Delante y detrás de cámara

GPS del estreno

Definida como una miniserie, la temporada tiene tan solo seis episodios en total. Ayer a la madrugada Disney+ sorprendió a sus fanáticos y liberó los primeros dos capítulos de sorpresa . Con una duración de entre 55 y 40 minutos, si tenías planes para el viernes... ya podés ir cancelándolos.

