Emprendimiento exitoso. Creó una app para gestionar equipos online que es furor entre las empresas

Lucas Mailland (33) estudió Ciencias Políticas, pero siempre fue un apasionado de la tecnología y de emprender. Trabajó en ministerios, lideró equipos, creó una agencia de soluciones digitales y hasta tuvo una empresa de correas de perros. “Todo lo anterior me sirvió para aprender”, declara Lucas, que en 2019 creó Fichap, una plataforma digital para gestionar equipos de trabajo. “Un cliente de la agencia me pidió una solución a un problema concreto, pero no podía afrontar el costo, porque era un desarrollo muy grande. Me gustó la idea y decidí hacerlo igual. Así nació Fichap. Tenía la solución en mano y había muchas empresas que necesitaban lo mismo”, relata.

En menos de dos años, pasó a tener cerca de veinte mil usuarios en su plataforma, llegó a la final de la Copa Mundial de Emprendedores 2020 (entre más de 280.000 proyectos) y fue reconocida como una de las Promesas Forbes. Junto con Sebastián Bromberg (44), CTO, y Gonzalo Soaje Pinto (36), CFO, lideran la compañía, que tiene presencia en Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Panamá, entre otros; y planean su expansión a Brasil, Europa y Estados Unidos.

Fichap es una plataforma digital para gestionar equipos de trabajo

Escuchar la demanda y expandirse

Fichap nació para fichar jornadas laborales y hoy es un sistema all in one de Recursos Humanos, que permite digitalizar legajos, gestionar jornadas laborales, ausentismos y vacaciones. “Dentro de las empresas nos dimos cuenta de otros tipos de problemas que tenían los clientes y buscamos soluciones para eso”, señala Lucas.

Empezaron ofreciendo el sistema de forma gratuita a cinco clientes y hoy trabajan con más de sesenta organizaciones. En plena pandemia, con la digitalización obligada de las empresas, la demanda de Fichap creció. “Nos potenció muchísimo, vendimos mucho y también nos obligó a rehacer el sistema. Tuvimos que hacer de vuelta todo Fichap, porque cuando entró un cliente de ocho mil personas, nuestra plataforma no se lo bancaba. Resultó y salimos bien parados”, explica.

Para continuar con la expansión, este año se fusionaron con Applier (creada por los jóvenes Bruno Passarelli, Alan Pezo y Leandro Tateossian) para mejorar las búsquedas de colaboradores para las empresas. “Si una empresa tiene que reclutar colaboradores, le damos la herramienta para que realicen sus búsquedas con inteligencia artificial”, agrega.

“Si bien nosotros trabajamos con la parte hard, que es la administración, la mirada siempre está puesta en lo humano. Por eso, también trabajamos con interfaces blandas. Tratamos de que nos dejen a nosotros la parte dura y que ellos se enfoquen en su equipo”, asegura Lucas.

. rawpixel.com

Los consejos de Lucas

“ Aprendé siempre . Emprender un proyecto requiere de muchas habilidades y esto solo se alcanza si uno es inquieto y se mueve para aprender, mejorar procesos, flujos. Hay que tener un espíritu y acción de mejora constante.”

. Emprender un proyecto requiere de muchas habilidades y esto solo se alcanza si uno es inquieto y se mueve para aprender, mejorar procesos, flujos. Hay que tener un espíritu y acción de mejora constante.” “ Contratá las mejores herramientas . Hay un momento en el que vas a tener que profesionalizarte. Hacer un buen research o comparar soluciones va a reducir el margen de error y optimizar la inversión.”

. Hay un momento en el que vas a tener que profesionalizarte. Hacer un buen research o comparar soluciones va a reducir el margen de error y optimizar la inversión.” “ Rodeate de buenas personas . Tener profesionales apasionados por lo que hacen es todo lo que un emprendimiento necesita. Solo no vas a llegar a ningún lugar, pero bien acompañado, no hay cielo que no puedas alcanzar.”

. Tener profesionales apasionados por lo que hacen es todo lo que un emprendimiento necesita. Solo no vas a llegar a ningún lugar, pero bien acompañado, no hay cielo que no puedas alcanzar.” “Sé organizado, previsor. Aunque sigas las urgencias, es vital para tu empresa parar de remar, mirar el mar, analizar diferentes rumbos, imaginar posibles escenarios y luego, decidir. Estar un paso adelante te va a ayudar a llevar a tu empresa un escalón más arriba.”

“Sabé decir no. Priorizar parece simple, pero no lo es. Un emprendedor resigna mucho por aquello que quiere conseguir. Preguntate: ¿ En qué medida esto que estoy haciendo ahora me puede ayudar a llegar a donde quiero?”

En números

Inversión inicial: U$S30.000

U$S250.000 facturaron el último año

Facturación estimada 2021: U$S 1.000.000

25 empleados

+60 clientes

+17.500 usuarios