Semillero de talentos. Renunciaron a sus puestos y crearon una plataforma que conecta profesionales con empresas

“Todo el mundo nace con un bicho emprendedor, que en algún momento se activa”, asegura Martín Calzetti (29), fundador junto a Ignacio Basso de Seeds, una plataforma que conecta profesionales con empresas. El objetivo es dar acceso a talento validado on-demand. Ambos ingenieros del ITBA, cuando renunciaron a sus trabajos, no sabían hacia dónde ir. “Así surgió la idea de Seeds. Queríamos que salir de la relación de dependencia no fuera dar un salto al vacío, que hubiera alguna comunidad que te ayudara a trabajar de forma remota. No todos quieren emprender, pero sí quieren tener vínculos distintos con las empresas, con más libertad y que puedan decidir cómo armar su carrera”, explica.

Seeds se basa en la idea de profesionales que prestan servicios a las empresas por proyectos. “El concepto de ‘talent as a service’ beneficia a los dos. Si el ecosistema está hecho para eso, podés armar tu carrera y tomar tus propias decisiones alineadas a lo que querés: el propósito, los sueños, el estilo de vida. Para la empresa también es beneficioso, porque permite hacerle frente a un contexto incierto y cambiante, y aumentar o modificar la capacidad de los talentos con los que trabaja”, señala.

¿Cómo lo hicieron?

Comenzaron con sus conocidos de la facultad y colegas que trabajaban en empresas. Martín e Ignacio fueron los primeros “seeders” y luego sumaron como socios a Ian, Nano y Lucas. Armaron la estructura y lanzaron su producto mínimo viable. Uno de los primeros proyectos fue con el Ministerio de Producción y allí vieron la dimensión que podía tomar el emprendimiento. “Empezamos a crecer y a buscar mejores talentos, siempre con la mirada de dar vuelta la rueda clásica de procesos de recruiting”. Con buenos talentos llegaron grandes empresas como Coca Cola y Unilever.

Para armar el match, el sistema evalúa la experiencia, las habilidades y el aspecto cultural de las personas. “A diferencia de un marketplace de talento, donde una persona solo genera su perfil, nosotros hacemos una serie de validaciones: una entrevista general, se revisa el currículum, se le pide que cuente una experiencia. Necesitamos conocer a las personas para acercarle proyectos que les interesen”, señala.

La pandemia obligó al trabajo remoto y Seeds fue la solución. “Estábamos parados en el momento justo, a la hora exacta. Cambió la forma de trabajar y se potenció el fenómeno de proyectos y plataformas externas, de ver cómo hacer más ágil y más flexible a la organización y ahí entramos justo”, asegura Martín. Además, abrieron la oferta a Uruguay y están en tratativas para desarrollarlo en Estados Unidos y otros países de la región.

"Estábamos parados en el momento justo, a la hora exacta".

Los consejos de los creadores

“Es clave entender por qué uno está haciendo lo que hace, más allá del beneficio económico. Uno deja mucho emprendiendo y asume responsabilidades muy grandes. Tenés que creer en lo que hacés y estar súper alineado por qué y para qué lo hacés.”

“Una idea sola queda en la idea. El emprendimiento se hace, hay que bajarlo, armar un prototipo. A veces uno piensa que lo difícil es tomar la decisión de emprender y empezar, pero es mucho más difícil escalarlo y hacer que el negocio funcione.”

“La base para armar equipo es compartir los valores y las formas de hacer las cosas. Si no tenés eso bien pulido y claro, son potenciales problemas que aparecen más adelante.”

“Buscá personas que sean autónomas y puedan llevar su trabajo independientemente del resto. Es fundamental que puedan tomar decisiones y que estén alineadas con la visión de la empresa. Porque al ser autónomos, si cada persona toma decisiones para un lado distinto, la empresa termina en cualquier lado.

En números

Inversión inicial: U$S 5.000

12 personas son parte del Seeds Management

Trabajan con + 40 empresas

USD 450.000 facturaron en 2020

+900 profesionales se postularon en 2021

1.5 millones de dólares de facturación estiman para este año.

Están en 2 países: Argentina y Uruguay / Instagram: @weareseeders