10 looks inolvidables de la alfombra roja de los EMMYS

Mientras que 2020 fue un año muy especial para la temporada de premios, los cuales tuvieron que repensarse y proponer nuevas dinámicas, de a poco esta ‘nueva normalidad’ vuelve a tener destellos de lo que ya conocíamos. Tanto que los EMMYS (los cuales premian lo mejor de la televisión anglosajona) van a celebrarse de manera presencial y con alfombra roja incluida.

Un alfombra que nos tiene acostumbradas a looks increíbles, disruptivos y que siempre marcaron tendencia. Durante la espera para conocer a los ganadores que se llevarán la estatuilla a casa, hicimos un pequeño recorrido entre las estrellas que quedaron grabadas en nuestra memoria gracias a los outfits con los que dijeron ‘presente’ en los EMMYS.

2020 - Dan Levy

Creador y protagonista de “Schitt’s Creek”, Dan Levy siempre la rompe en la alfombra roja. Virtual y desde el jardín de su casa, 2020 fue no fue la excepción para él.

Dan Levy en los EMMYS 2020

2019 - Kerry Washington

Con un peinado grunge, Kerry Washington se lució con una camisa blanca y pantalones tiro alto con lentejuelas.

Kerry Washington en los EMMYS 2019

2016 - Sarah Paulson

Musa de Ryan Murphy y actriz preferida para todas sus series, en 2016 Sarah Paulson ganó el EMMY por su papel en “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”. Al evento llegó en un vestido verde impactante con escote profundo.

Sarah Paulson en los EMMYS 2019

2012 - Julianne Moore

Con un tono amarillo brillante, Julianne Moore deslumbró por su vestido de manga larga. Ese año ganó el EMMY por su protagónico en la película de HBO “Game Change”.

Julianne Moore durante los EMMYS 2012

2007 - Katherine Heigl

Reconocida por su papel en “Grey’s Anatomy”, Katherine Heigl aceptó el premio luciendo un vestido blanco de corte sirena ¿El plus? El labial rojo con el que completó un look simple pero demoledor.

Katherine Heigl durante los EMMYS 2006

2004 - Sarah Jessica Parker

Difícil quedarnos con solo un look de Sarah Jessica Parker quien, además de protagonizar “Sex And The City”, es una exitosa empresaria de moda. En 2004 fue premiada por su papel en la serie de HBO y recibió la estatuilla en un vestido negro con detalles ocre y plumas.

Sarah Jessica Parker durante los EMMYS 2004

1997 - Fran Drescher

Nominada en la categoría de “Mejor actriz principal de serie de comedia” por su papel en “La Niñera”, Fran Drescher llegó con un look muy 90s: corset, vestido corto y con una cola de novia.

Fran Drescher en los EMMYS 1996

1994 - Ricky Martin

Siempre un ícono fashionista, el cantante puertorriqueño rockeó un saco marinero a media pierna de color azul.

Ricky Martin en los EMMYS 1994

1991 - Jane Seymour

Invitada especial de la ceremonia, Jane Seymour dijo adiós a los clásicos vestidos y llegó con un inolvidable catsuit que combinó transparencias con parches bordados y brillantes.

Jane Seymour durante los EMMYS 1991