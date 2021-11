Tendencia: 4 looks que se viralizaron y que podés armar con lo que ya tenés en tu ropero

La propuesta de darle una segunda oportunidad a prendas olvidadas en tu placard y reutilizar piezas atemporales está más vigente que nunca. En contraposición al fast fashion y a la industria de lo desechable y el consumismo frenético en el que estamos inmersos desde hace varios años, la moda circular llegó para quedarse y lograr looks espectaculares con prendas de hace varias temporadas es lo verdaderamente cool.

Te damos una guía de 4 looks que son furor en las redes (no hay influencer de moda que no haya subido una foto con su versión de estos outfits) y son perfectos para inspirarse esta temporada.

1. Short de jean + camisa

El short de jean -en casi todas variantes- es admitido para crear este look. El más hype es el que es tiro alto y un poco desflecado o con roturas. Pero también unas bermudas, bien largas y noventeras, son ideales para esta temporada. ¿El color? Azul o negro son los más cancheros y muy fáciles de combinar.

Llevalo con a) una camisa blanca o negra, b) un crop top o musculosa en tono neutro, c) un cárdigan cortito. Podés complementar con un blazer recto y unas sandalias de tiras. Un look 10.

2. Vestido largo + ojotas

Los maxivestidos son los favoritos del verano desde siempre y son fáciles de llevar, frescos y glamorosos. Lo mejor, pueden ir para el día, para la noche, desde la playa hasta una cena con amigos, siempre te resuelven.

En el verano boreal, se vio a las influencers llevándolos con ojotas, para pasear por la ciudad, pero también para salidas más arregladas o, incluso, eventos de moda y desfiles. Tal vez no sea el outfit más elegante del mundo, pero esa comodidad y frescura no te lo da ningún otro.

3. Blanco + tostado

Será LA combinación del verano. Vale tanto, un jean blanco con un top tostado, como a la inversa: un short o falda en tono tostado y un buzo deportivo blanco.

¿En los pies? Unas sandalias nude o unas zapatillas blancas van a juego. Y si le querés poner un poco más de magia, un accesorio en dorado, como un buen collar y una gorra deportiva, hacen la diferencia.

4. Un toque navy

Siempre que sea azul y blanco, tenga rayas y algún detalle en dorado nos remitirá al atuendo marinero. Podés incluir esta trend en un suéter, en una remera, un short o un vestido.

Si no tenés nada de eso en tu armario, una que no falla es: vestido o total look en blanco + un pañuelo marinero + un sombrero tipo Panamá + anteojos de sol. Lista para navegar.