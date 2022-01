Ola de calor: 3 destinos para escapar de la ciudad

Ola de calor agobiante. Las altas temperaturas no ceden en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa en gran parte del país. Las ganas de visitar destinos fríos están a flor de piel. A continuación, te recomendamos tres ciudades del exterior si estás pensando en escapar del calor.

1- Nueva York, EE.UU.

Nueva York: A pesar de que en la gran manzana las temperaturas en invierno pueden ser muy bajas, durante esta época del año, la metrópoli suele contar con menos turistas. Esto permite recorrerla con mayor facilidad, sin tener que esperar largas colas para visitar sus atracciones más icónicas.

Uno de los principales planes para hacer en Manhattan en invierno es visitar sus miradores. Los mismos, se ubican en los rascacielos más reconocidos de la ciudad y poseen las mejores perspectivas del skyline para fotografiar. Los más recomendados son: el Top of the Rock y el observatorio del One World Trade Center. Si visitas el primero, ubicado en Rockefeller Center, sugerimos patinar sobre su pista de hielo.

Otra de las mejores actividades para hacer es conocer sus museos. Se destacan: el Museo Metropolitano, el de Arte Moderno, el de Historia Natural, y el Guggenheim.

2- París, Francia

París: Este destino se caracteriza por tener inviernos no tan fríos, pero sí podés encontrarte con varios días lluviosos. Sin embargo, con la vestimenta adecuada, vas a poder seguir disfrutando de las muchas atracciones que tiene para ofrecer.

Reconocida como la ciudad de las luces, en invierno, al anochecer temprano se puede disfrutar de sus calles pintorescas y del espectáculo que ocurre cada noche en la Torre Eiffel

Si de indumentaria hablamos, París tiene su semana de la moda en esta época del año y es una de las más reconocidas del mundo junto con la de Milán y Londres. Allí, vas a poder ver las marcas más renombradas a nivel global. Por otro lado, pasear por las Galerías Lafayette puede ser una gran oportunidad para conocerlas y, un buen plan para sobrellevar el invierno.

Además, por excelencia, esta ciudad es una de las más reconocidas por su gastronomía. El chocolate caliente es una de las bebidas más buscadas en la época invernal, y podrás encontrarlos en cafés a lo largo de los distintos barrios. Poilane, Procope, 360, Café Signes y el Vénus Noire son algunos de los más recomendados para combatir el frío, acompañándolos de la típica boulangerie francesa

3- Toronto, Canadá

Toronto: Si bien en enero los días son más cortos y fríos, Toronto sigue siendo una opción ideal para divertirse en uno de los meses más helados del hemisferio norte.

Sin dudas, el must de este punto turístico es patinar sobre hielo. Este destino cuenta con más de 52 pistas, algunas con entrada gratuita, para disfrutar con amigos o en familia.

Toronto es una opción ideal para divertirse en uno de los meses más helados del hemisferio norte

Para los aventureros, una de las tradiciones peculiares que tiene la ciudad, pero que añade más adeptos cada año, es la posibilidad de experimentar el buceo en las aguas congeladas del lago Ontario en Toronto Polar Bear Dip. Si esto es muy helado para vos, las montañas cercanas a la ciudad son una opción increíble para practicar Ski y Snowboard.

El Distillery District en cualquier época del año es muy hermoso, pero durante este mes se lleva a cabo el Festival de las Luces de Toronto con artistas de la luz locales e internacionales que ofrecen un viaje visual y una aventura lúdica, pensadas para educar, inspirar o simplemente hacer sonreír a los visitantes.

