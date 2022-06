Only Murders in the Building: 5 razones para mirar la serie protagonizada por Selena Gomez

La televisión está explotada de propuestas. Y cuando decimos esto nos referimos a que, semana a semana, tenemos al menos diez estrenos a los que vale la pena darle una oportunidad . Por eso, además de tu amigo seriéfilo que siempre te cuenta la posta, está buenísimo encontrar buenas razones para darle play a ese primer episodio de una ficción y... ¡hacerlo con toda la seguridad!

Ayer en Star+ estrenó la segunda temporada de Only Murders in the Building y bajo ese espíritu, te contamos por qué este dramedy es una de esas ficciones que no te podés perder.

Razón 1: su elenco

Tanto su primera temporada como su segunda, está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez . Un mix de actores que supo, desde el primer momento, traer algo diferente a la mesa y así lograr un equilibrio en sus estilos de actuación. Desde el histrionismo de Short, hasta el humor más clásico de Martin para jugar con el glamour de Gómez. Juntos funcionan tan pero tan bien que es un placer verlo trabajar dentro de la misma historia.

Razón 2: un poco de aire fresco para la pantalla chica

La historia de la primera temporada es la siguiente: un grupo de fanáticos de los podcast de true crime que, además, viven en el mismo edificio, se ven envueltos en un asesinato que intentan resolver (al mismo tiempo en que crean su propio podcast) . Como es de esperar -antes del season finale- se encuentran frente a otro crimen pero, en este caso, en vez de ser los espectadores se convierten en los protagonistas.

Si bien la narrativa en sí no es lo más original que encuentren, está contada con mucho dinamismo y la enorme variedad de sus personajes (protagónicos y secundarios) convierten a Only Murders in the Building en una de esas ficciones que siempre tenés ganas de ver.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, en la primera temporada de la serie. Foto: Star+

Razón 3: mix de géneros

Conectado con el punto anterior, otra de las cosas geniales de Only Murders in the Building es que sabe mezclar géneros y así ganar muchísimo vuelo creativo . Además del drama criminal con tono detectivesco; tenemos momentos de gran comedia (de la clásica que, con una respuesta inteligente, te roban carcajadas) y otros re dramáticos (¡cuando vean el episodio silencioso se van a sorprender!).

Razón 4: una serie para mirar en ratitos libres

Con el boom de las miniseries (temporadas cortas), se perdieron un poco esas ficciones de episodios breves y que podías mirar en aquellos 30 minutos ‘libres’ que tenías entre una actividad y la otra. Con diez capítulos en total (ahora en emisión los nuevos diez), Only Murders in the Building además tiene el gran beneficio de los capítulos cortitos .

Razón 5: la posibilidad de siempre sorprenderte