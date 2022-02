Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con un extravagante cambio de look

Considerada una de las it girls argentinas más querida en redes, no hay dudas de que Oriana Sabatini es referencia en materia de moda y nuevas tendencias, ya sea tanto desde la vestimenta como de cosmética. Es por esto que no sorprende que se haya sumado a uno de los nuevos fenómenos que va a marcar este 2022: las bleached brows -es decir- las cejas albinas.

Oriana Sabatini se sumó a la movida de las bleached brows

De la mano de Zacarías Guedes -ya reconocido por ser el estilista de otras celebridades como Pampita y Tini Stoessel- se animó a esta movida en donde se busca decolorar las cejas para lograr un tono planitadno y así resaltar los rasgos naturales de la cara. Una tendencia que tiene su origen cuando las grandes marcas internacionales de moda (como Givenchy, Armani, Gucci, Valentino o Marc Jacobs) la inauguraron durante los desfiles en donde decolorando las cejas de las modelos y que, años más tarde, Lady Gaga se apropió y lo convirtió en marca personal.