Oscar 2022: los mejores momentos de la ceremonia

La noche de los Oscar recuperó cierta normalidad tras la pandemia, con sus números musicales, sus presentadores de lujo y muchos segmentos que celebraron al séptimo arte en todo su esplendor. La búsqueda por mejorar los números de audiencia y las bromas de las anfitrionas no siempre dieron en el clavo, pero al final de la ceremonia lo único importante fueron los ganadores, las “primeras veces” y algunos momentos embarazosos. ¿Qué fue lo más destacado de la 94° entrega de los premios de la Academia? Acá te lo contamos.

Reina Beyoncé

La 94° entrega de los premios Oscar arrancó con las hermanas Venus y Serena Williams presentando a Beyoncé, interpretando el tema musical nominado de King Richard (“Be Alive”), desde Compton, el barrio pobre de California donde se criaron las tenistas. Nuestra Queen B no se llevó la estatuilla y lo comenzó como celebración para la película de Will Smith, terminó en triunfo agridulce para el actor y mucha controversia en la ceremonia. Más adelante les contamos con detalle.

Reencuentros y aniversarios

Una de las constantes a lo largo de esta entrega, bien articulada por los organizadores, fue la reunión de elencos de varios clásicos cinematográficos. Así, en el escenario del Dolby Theatre se juntaron los actores de Pulp Fiction (John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson); Juno (Elliot Page, Jennifer Garner, J.K. Simmons); White Men Can’t Jump (Wesley Snipes, Woody Harrelson, Rosie Perez) y The Godfather (Al Pacino, Robert De NIro y el director Francis Ford Coppola), celebrando el 50° aniversario de esta gran obra gansteril.

Ariana de América

El triunfo de Ariana DeBose como Mejor Actriz de Reparto por West Side Story no fue ninguna sorpresa, pero igual nos emocionamos con sus palabras: “Ahora ven por qué Anita dice ‘Quiero estar en Estados Unidos’, porque incluso en este mundo hastiado en el que vivimos, los sueños se hacen realidad”. Es la segunda actriz latina en ganar un premio de la Academia después de Rita Moreno -quien lo logró por el mismo papel en 1961- y la primera mujer de color abiertamente queer en ganar por una categoría de actuación: “Ven a una mujer de color abiertamente queer, afrolatina, que encontró su fuerza y su vida a través del arte. Y eso es, creo yo, lo que celebramos acá. Para cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad, de hecho, hay un espacio para nosotros”.

Ya podemos hablar de Bruno

“We Don’t Talk About Bruno” se convirtió en un hit por derecho propio. La canción de Encanto no estaba nominada, pero su elenco original no perdió oportunidad de cantarla y bailarla -junto a Megan Thee Stallion- en un gran número musical. Al final de la noche, Billie Eilish y Finneas O’Connell levantaron la estatuilla dorada por “No Time to Die”, pero todos salimos ganando con los Madrigal.

Un “In Memoriam” con estilo

El momento de recordar a aquellos que ya no están entre nosotros, pero dejaron un gran legado en la industria, suele ser un tanto lacrimógeno. Esta vez no fue la excepción, pero también hubo ritmo, celebración para los artistas y perritos. Jamie Lee Curtis le rindió homenaje a Betty White acompañada de un cachorrito dispuesto a ser adoptado. El simpático segmento está ligado a una de las obras caritativas más cercanas a la legendaria comediante que nos dejó poco antes de cumplir los 100 años.

El triunfo de la inclusión

A pesar de sus escasas tres nominaciones, CODA fue la gran triunfadora de la noche. La película de Sian Heder se llevó las tres estatuillas, incluyendo la de Mejor Película y la de Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, el segundo intérprete sordo en ganar en la historia de los Oscar. Troy recibió el galardón de manos de una emocionadísima Youn Yuh-jung (la ganadora del año pasado por Minari), quien anunció su nombre en lenguaje de señas.

El momento más incómodo de la noche

La tercera fue la vencida para Will Smith, quien finalmente ganó el Oscar a Mejor Actor gracias a su interpretación de Richard Williams en King Richard. Su momento (y el de muchos otros ganadores) se vio opacado cuando el “príncipe del rap” subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock, mientras este bromeaba sobre Jada Pinkett Smith y su falta de cabello (padece alopecia). Al golpe le siguieron varios insultos y el desconcierto de los asistentes -y el público en su casa- que no entendía si todo lo ocurrido se trataba de una broma guionada… o no. Rock disimuló como pudo, la ceremonia siguió adelante y Will ¿se disculpó? entre lágrimas durante su discurso de agradecimiento. La Academia no tolera estos ataques y Smith puede llegar a perder su estatuilla si deciden tomar medidas disciplinarias.