Otoño-invierno: 5 tendencias que marcarán la temporada y que vimos en la New York Fashion Week

Una vez más cerró el New York Fashion Week otoño-invierno 2022/23 y dejó boquiabierta a más de uno. Es que la semana de la soda neoyorquina tiene ese no sé qué, que siempre provee una estela de looks para encuadrar y recordar cuando llegue finalmente la próxima estación. Esta última edición fue además muy esperada ya que supuso el regreso definitivo a los desfiles presenciales con protocolo, pero con todo el despliegue digno de la Gran Manzana.

Tomamos las tendencias que más se repitieron de pasarela a pasarela y de influencer a influencer del Street Style, para darte todos los detalles e inspiración para que puedas adoptarlas.

5 tendencias del próximo invierno

El nude es el color de la temporada . Con su regreso definitivo, se exacerba en total looks monocromáticos en este tono. Desde el tono piel clarito, casi beige, hasta el oscuro que llega al marrón, toda la gama nude es bienvenida en la próxima temporada invernal. Michael Kors fue uno de los impulsores de esta tendencia, con casi la mitad de su colección, en esta tonalidad.

La sastrería tiene un upgrade el próximo invierno. Se presenta en capas, como en la pasarela Peter Do, con chaleco, pantalón y saco combinados. O con piezas bien estructuradas y de tejidos de alta calidad, como los pantalones superanchos y faldas de Proenza Schouler. En tonos neutros o también apostando a colores plenos, como lo presenta Tory Burch, la sastrería continúa siendo –como cada año- uno de los favoritos de la Semana de la Moda de Nueva York.

Jeans con roturas. Fue un boom en los 90, tuvo un revival hace algunas temporadas y el próximo año vuelve con todo. Sobre todo, en modelos de corte recto, como lo presentó Alice + Olivia, en un outfit de noche, con brillos. O en modelos supersized, combinados con prendas deportivas, como lo llevó adelante en su propuesta Vetements.

Todo al cuero. El cuero (sobre todo sintético) es uno de los materiales que más se vieron en las presentaciones de las colecciones. Michael Kors lo llevó a minivestidos y chaquetas. Por su lado, Coach lo sumó en chalecos, pantalones y sacos largos. En marrón o en negro, las piezas en este tejido son un básico que elevan cualquier outfit. Combinado con piezas sastreras, con tejidos gruesos o prendas de estilo deportivo, siempre quedan sublimes.

Cintura avispa. Carolina Herrera hizo prácticamente toda su colección con vestidos y faldas que ponen en primer plano la cintura y realza, como suele hacer esta emblemática diseñadora, la silueta femenina. Las faldas acampanadas, los tiros altos y los vestidos con corte princesa, vuelven con toda su personalidad romántica a los looks invernales. Tory Burch adopta esta tendencia, con un giro más moderno, en sastrería que logra ajustar la cintura mediante cinturones anchos sobre vestidos, tops y sweaters.

Una fiesta para la industria de la moda, para los eternos buscadores de inspiración fashion y para todo aquel que aprecie el diseño clásico y siempre vanguardista del Nueva York.